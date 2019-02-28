«Информация не соответствует действительности»: мэр Ярославля показал дипломы о высшем образовании

Мэр Ярославля Владимир Волков не согласился с рейтингом образованности, который составил центр социальных исследований «Чёрный куб». Эксперты этого центра проанализировали уровень образования глав 79 городов и пришли к выводу, что мэр Ярославля самый необразованный.

— Информация, заявленная в рейтинге центра социальных инноваций «Чёрный куб», не соответствует действительности. У Владимира Волкова два высших образования, что подтверждают дипломы государственного образца. Сканы дипломов предоставлены в редакцию, — ответила пресс-секретарь мэрии Ярославля Светлана Израйлева.