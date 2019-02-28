«Информация не соответствует действительности»: мэр Ярославля показал дипломы о высшем образовании

Мэр показал диплом о втором высшем образовании
Мэр Ярославля Владимир Волков не согласился с рейтингом образованности, который составил центр социальных исследований «Чёрный куб». Эксперты этого центра проанализировали уровень образования глав 79 городов и пришли к выводу, что мэр Ярославля самый необразованный.
— Информация, заявленная в рейтинге центра социальных инноваций «Чёрный куб», не соответствует действительности. У Владимира Волкова два высших образования, что подтверждают дипломы государственного образца. Сканы дипломов предоставлены в редакцию, — ответила пресс-секретарь мэрии Ярославля Светлана Израйлева.
Действительно, у Владимира Волкова есть второе высшее образование — он получил диплом бакалавра по специальности «государственное и муниципальное управление» в Московском социально-педагогическом институте в 2017 году. Первое высшее образование мэр получил в Московском педагогическом государственном университете в 2011 году в возрасте 36 лет.
Сканы дипломов главы города не могут быть опубликованы, так как содержат персональные данные.
Гм... А что Фио мера является такой военной тайной, что не даёт диплом показать? А у некоторых дам водительские права есть, но сдвать задом и парковаться при этом они всё равно не умеют. ;)
Из слов Светланы Анатольевны можно понять, что факты про Владимира Михайловича "не соответствует действительности", что написано в оригинале:
"Образование высшее, Московский педагогический государственный университет, 2011 г. (окончил после ПТУ)."
Могу понять что Владимир Михайлович Волков не получил высшее образование в 2011 году?!?
Либо пресс секретарь не владеет русским языком, либо вводит в заблуждение горожан, и то и другое не красит Светлану Анатольевну Израйлеву.