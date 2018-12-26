Обсудите с мэром все ваши проблемы: когда можно попасть на приём к градоначальнику

Чиновники готовы встретиться с ярославцами в январе
Чиновники мэрии Ярославля готовы встретиться с жителями в январе следующего года. Появился график приёма мэра и всех его заместителей на первый месяц года. 76.ru публикует даты и время, когда можно попасть на приём.
Приёмный день мэра Владимира Волкова поставили на 31 января, попасть к нему можно будет с 15:00 до 18:00. Принимать градоначальник будет в здании мэрии в 144 кабинете.
15 января пройдут приёмы у двух заместителей: по социальной политике Елены Новик и по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеславом Гавриловым. Новик примет в кабинете 144 с 10:00 до 12:00, Гаврилов там же, но с 15:00 до 17:00.
24 января можно будет проконсультироваться с заместителем мэра и директором департаментов финанов Андреем Данц, который будет ждать с 9:00 до 12:00 в этом же кабинете. Следом с ярославцами пообщается зам по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов (он отвечает за ярмарки, остановочные павильоны, торговлю). К нему можно будет попасть с 14:00 до 17:00.
25 января можно будет проконсультироваться с начальником ЗАГС Ярославля Натальей Рыбкиной. Она будет в этом же кабинете с 9:00 до 12:00.
28 января будет приёмным днём у заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Михаила Кузнецова. Он ждёт к себе с 15:00 до 17:00.
Телефон для справок о записи на приёмы: (4852) 40-47-92.
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