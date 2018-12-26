Обсудите с мэром все ваши проблемы: когда можно попасть на приём к градоначальнику

Чиновники мэрии Ярославля готовы встретиться с жителями в январе следующего года. Появился график приёма мэра и всех его заместителей на первый месяц года. 76.ru публикует даты и время, когда можно попасть на приём.

Приёмный день мэра Владимира Волкова поставили на 31 января, попасть к нему можно будет с 15:00 до 18:00. Принимать градоначальник будет в здании мэрии в 144 кабинете.

15 января пройдут приёмы у двух заместителей: по социальной политике Елены Новик и по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеславом Гавриловым. Новик примет в кабинете 144 с 10:00 до 12:00, Гаврилов там же, но с 15:00 до 17:00.