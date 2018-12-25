«Партия согласовала»: в Ярославле определили кандидата на место Ильи Советова в муниципалитете

Сегодня стало известно, кто в муниципалитете Ярославля займет место сложившего накануне полномочия депутата Ильи Советова. Его заменит коллега по партии со стажем Анатолий Каширин.



— Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия» согласовал мою кандидатуру, — рассказал Анатолий Каширин. — Документы отдали в избирком. Теперь дело за ними. Официально я приступлю к обязанностям, думаю, уже после новогодних праздников.



Анатолий Каширин уже имеет большой опыт работы депутатом муниципалитета работал на этой должности в предыдущем созыве. Ранее он после окончания Никольской восьмилетки учился в Московском суворовском училище. Служил на различных командных офицерских должностях в воздушно-десантных войсках, пройдя путь от командира взвода до начальника штаба — заместителя командира полка. С 1980 по 1982 год выполнял интернациональный долг в республике Афганистан. Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден медалью «За отвагу». После завершения армейской службы активно участвует в военно-патриотическом воспитании ярославской молодежи, подготовке её к службе в ВДВ. Является председателем регионального отделения «Союза десантников» и членом правления Российского Союза ветеранов Афганистана.

