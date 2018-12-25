Губернатор запретил использовать герб Ярославской области всем подряд

Губернатор Ярославской области предложил ограничить широкое использование символов региона. Он внёс поправки в статью закона «Об официальных символах». Идея Дмитрия Миронова в том, чтобы все частные компании, которые захотят использовать ярославский герб, спрашивали разрешение об этом у правительства.

Речь идёт о самом изображении восстающего в золотом поле медведя, который левой лапой держит серебряную секиру с червлёным древком. Над щитом, в который помещён медведь, изображена ярославская княжеская шапка. Рядом — щитодержатели: серебряный олень с золотыми рогами, гривой, копытами и с золотым ошейником, украшенным самоцветами и имеющим кольцо впереди. А также черный медведь настороже, имеющий червлёный язык и увенчанный российской императорской короной, какой она изображалась в губернских гербах, но без лент. Щитодержатели стоят на зелёном подножии. Без разрешения запретят использовать также узнаваемые части официальных символов или их имитации.