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Политика

Губернатор запретил использовать герб Ярославской области всем подряд

Кому всё-таки разрешат рисовать медведя с секирой

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Символ Ярославской области просто так использовать где-либо не получится

Фото: Александра Савельева

Губернатор Ярославской области предложил ограничить широкое использование символов региона. Он внёс поправки в статью закона «Об официальных символах». Идея Дмитрия Миронова в том, чтобы все частные компании, которые захотят использовать ярославский герб, спрашивали разрешение об этом у правительства. 

Речь идёт о самом изображении восстающего в золотом поле медведя, который левой лапой держит серебряную секиру с червлёным древком. Над щитом, в который помещён медведь, изображена ярославская княжеская шапка. Рядом — щитодержатели: серебряный олень с золотыми рогами, гривой, копытами и с золотым ошейником, украшенным самоцветами и имеющим кольцо впереди. А также черный медведь настороже, имеющий червлёный язык и увенчанный российской императорской короной, какой она изображалась в губернских гербах, но без лент. Щитодержатели стоят на зелёном подножии. Без разрешения запретят использовать также узнаваемые части официальных символов или их имитации.

Герб Ярославской области

Фото: Ярославская областная дума

— При этом официальные символы, их узнаваемые части или имитации могут быть включены в промышленный образец или средство индивидуализации в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, — уточняется в поправке губернатора. 

Изображения официальных символов региона 

Компетентным органом предлагается сделать правительство Ярославской области. 

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КОММЕНТАРИИ (2) Обсудить
Сес
25 дек 2018 в 11:51
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