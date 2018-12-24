Мы сами научили их работать за взятки: ярославцам запретили дарить подарки чиновникам

Ярославцев настоятельно попросили перестать дарить чиновникам подарки. А чиновников, в свою очередь, не принимать ничего от жителей. Специальное напоминание накануне новогодних и рождественских праздников выпустила Кадастровая палата по Ярославской области.

— Желание «отблагодарить» специалиста, который помог, связано со сформировавшимся у населения общим представлением о бюрократии, волоките и малоэффективной работе государственных органов, в связи с чем эффективное и оперативное решение проблемы, внимание и добросовестность со стороны чиновников воспринимается как нечто из ряда вон выходящее, — говорят в региональной Кадастровой палате. — Причём под вознаграждением понимаются не только подарки, но и деньги, услуги, ссуды, оплата отдыха, обеда в ресторане и т. п.