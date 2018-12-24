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Политика

Мы сами научили их работать за взятки: ярославцам запретили дарить подарки чиновникам

Что вошло в список запрета

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Ярославцам запретили дарить чиновникам подарки. А чиновникам — принимать их

Фото: Александра Савельева

Ярославцев настоятельно попросили перестать дарить чиновникам подарки. А чиновников, в свою очередь, не принимать ничего от жителей. Специальное напоминание накануне новогодних и рождественских праздников выпустила Кадастровая палата по Ярославской области. 

— Желание «отблагодарить» специалиста, который помог, связано со сформировавшимся у населения общим представлением о бюрократии, волоките и малоэффективной работе государственных органов, в связи с чем эффективное и оперативное решение проблемы, внимание и добросовестность со стороны чиновников воспринимается как нечто из ряда вон выходящее, — говорят в региональной Кадастровой палате. — Причём под вознаграждением понимаются не только подарки, но и деньги, услуги, ссуды, оплата отдыха, обеда в ресторане и т. п. 

К подаркам также относятся материальные ценности, подкуп и другие имущественные выгоды для чиновников. Подарки для специалистов государственных и муниципальных учреждений запрещены антикоррупционным законодательством, так как это может стать почвой для конфликта интересов. За это предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности.

Если вы столкнулись с подобными проявлениями коррупции, сообщите об этом по телефону палаты: 8–800–100–18–18

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КОММЕНТАРИИ (1) Обсудить
Инженер1
24 дек 2018 в 19:30
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В стране тотально - кумовство, и взяточничество на всех уровнях, а вы про какое то мнение из кадастровой палаты Ярославля. Лучше бы показали очередного чиновника, который соизволил про это вякнуть. Хоть поржать на то как его глупость в сми прокачают, а самого уволят.
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