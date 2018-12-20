Новому мэру Ярославля не повесили на шею главный символ власти: фоторепортаж и видео с инаугурации

Поздравить Владимира Волкова с назначением на должность пришли первые лица города и области
Сегодня в большом зале мэрии Ярославля состоялась инаугурация нового мэра Ярославля Владимира Волкова, которого для горожан 5 декабря выбрали большинством голосов депутаты муниципалитета.
— Я клянусь исполнять Конституцию, законы Российской Федерации, Ярославской области и города Ярославля, уважать и охранять права и свободы жителей Ярославля, добросовестно исполнять возложенные на меня законом и народом обязанности, — сказал, положив руку на Конституцию России, Владимир Волков.
Всё было очень скромно. Скромнее, чем у предыдущих глав Ярославля. Евгений Урлашов вообще гулял на широкую ногу на Дне города. Инаугурация у Владимира Слепцова была тоже здесь, но к нему приехали его звёздные друзья — музыкант Стас Костюшкин и олимпийский чемпион Дмитрий Носов.
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Но почётный знак мэра Владимиру Волкову на шею губернатор не повесил. Тот самый, который торжественно вешали предыдущим градоначальникам, Евгению Урлашову и Владимиру Слепцову. Официально в мэрии на вопрос об этом отвечают сухо и коротко — это необязательная процедура.
— На самом деле губернатор Дмитрий Миронов не захотел этого делать, — рассказал источник 76.RU в органах исполнительной власти Ярославской области. — Он и Слепцову не хотел вешать, но тот его вынудил, склонив голову.
А ведь Миронов, кстати, и себе не вешал знак губернатора, когда была церемония инаугурации у него.
Сегодня всё было очень скромно. Пожалуй, самые большие траты были на шампанское. Да и среди гостей ярких звёзд не наблюдалось. Конечно, если не считать губернатора Дмитрия Миронова, героя СССР Валентину Терешкову и митрополита Пантелеимона, которые были «хедлайнерами» церемонии.
Во время выступления последнего произошёл конфуз — сработала пожарная сигнализация. Она взвыла так громко, что главу местной епархии было попросту не слышно. Технику безопасности нарушили все — из здания никто не вышел. Все сидели и делали вид, что внимают речь священнослужителя.
Митрополита Пантелеимона было не слышно из-за сработавшей пожарной сигнализации
—...желаю здравия Владимиру Михайловичу. Бог в помощь! — услышали все, когда замолкла сирена (в онлайн-трансляции с инаугурации мы рассказывали, какими словами поздравили Владимира Волкова Миронов, Терешкова и митрополит Пантелеимон).
Инаугурация — ритуал торжественной церемонии вступления в должность главы государства, региона или города. В основе своей этот ритуал заимствован из церемоний коронаций монархов.
Оказалось, что на кухне подгорел обед, поэтому и включилась сирена.
— Там работает предприятие общественного питания, которое арендует у мэрии помещение, — рассказала руководитель аппарата городской администрации Лилия Корнакова. — В процессе приготовления был повышен температурный режим. Сигнализация центральная, поэтому звук слышен во всем здании. После того, как службы убедились, что угрозы людям нет, её отключили.
Когда закончилась официальная часть, гостям предложили шампанского. Более сотни чиновников, депутатов и прокуроров протискивались через толпу, чтобы лично удариться фужерами с новым мэром и сказать «поздравляю».
Владимир Волков родился в 1975 году в подмосковных Люберцах в семье энергетика и воспитательницы. В 90-м году после школы поступил в ПТУ, а после устроился работать по специальности — технологом на советско-греческое предприятие «Совмехкастория». В 1997 открыл собственное предприятие в сфере обслуживания, а уже в начале нулевых был руководителем целого ряда фирм. С 2006-го по 2011-й учился в педуниверситете на юриста. С 2009 был депутатом люберецкого городского совета. После его политическая карьера пошла в гору — был главой посёлка Красково в Люберецком районе, мэром Переславля-Залесского, и теперь перешёл на работу в мэрию Ярославля.
Волков задекларировал, что в прошлом году он заработал 14,8 миллиона рублей, плюс к этому доход его жены составил 15 миллионов. Слепцов за это же время заработал лишь 1,86 миллиона рублей. Также в декларации у Волкова указано, что у него в собственности есть два крупных земельных участка на 1800 и 1375 квадратных метров, земельный участок на 155 квадратных метров, два жилых дома и две квартиры. Воспитывает трёх дочерей и сына.
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