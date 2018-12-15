Супруга экс-фигуранта по делу Урлашова выпустила книгу о жизни в США

Жена бывшего заместителя мэра Евгения Уршалова, оправданного по уголовному делу опального мэра, выпустила книгу о жизни в США. Семья Дмитрия Донскова после того, как суд снял с него все обвинения по делу о взятках, уехала в Америку, где Юлия Донскова родила второго ребёнка. Из-за океана Юлия вела дневник о жизни в Штатах, который решила издать в виде книги.

— Неожиданный новогодний подарок: «Литрес» одобрил мою книгу об Америке! — поделилась Юлия Донскова в Facebook. — Она электронная, в ней много фотографий, печатать в ч/б смысла нет, а цветная будет дорогая.

