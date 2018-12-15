15 декабря суббота
СЕЙЧАС -10°С

Сейчас в Ярославле

-10°

пасмурно Ощущается как -15

3 м/с, северный
777мм
91%
Подробнее
usd 66.43
eur 75.39
СЕЙЧАС -10°С
usd 66.43
eur 75.39
Политика

Супруга экс-фигуранта по делу Урлашова выпустила книгу о жизни в США

За какую цену семья Дмитрия Донскова продаёт истории об Америке

Поделиться

1 104
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Юлия Донскова родила в Америке второго ребёнка

Фото: Юлия Донскова/Facebook.com 

Жена бывшего заместителя мэра Евгения Уршалова, оправданного по уголовному делу опального мэра, выпустила книгу о жизни в США. Семья Дмитрия Донскова после того, как суд снял с него все обвинения по делу о взятках, уехала в Америку, где Юлия Донскова родила второго ребёнка. Из-за океана Юлия вела дневник о жизни в Штатах, который решила издать в виде книги.

— Неожиданный новогодний подарок: «Литрес» одобрил мою книгу об Америке! — поделилась Юлия Донскова в Facebook. — Она электронная, в ней много фотографий, печатать в ч/б смысла нет, а цветная будет дорогая. 

Книга Юлии Донсковой

Фото: «Литрес»

Описание книги: «Америка — огромная, разная и постоянно интересующая нас «терра инкогнита», далёкая и притягательная. Я пишу свои впечатления о Флориде — самом южном, тёплом, туристическом и самом «неамериканском», по мнению многих американцев, штате».

Продаётся произведение за 100 рублей. Но если вы не хотите тратить даже их, то можете почитать записки семьи о Флориде в нашем онлайн-дневнике.

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Ярославльдело Урлашова

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (1) Обсудить
Житель Ярославля
15 дек 2018 в 11:31
+0 −0
Госпожа Донскова прикупила себе пиццерию Доминос по франшизе в Дзержинском районе на Ленинградском проспекте (на противоположной стороне от Макдоналдс)... Как ни странно сеть пиццерий Доминос пришла в Россию именно из штатов..., куда и ездила семья Донсковых... Совпадение..., возможно и так... Но вот разумного подхода к ведению рекламной кампании своей пиццерии работник банка втб24 Донскова так и не сумела отыскать... Все подъезды увешаны листовками Доминос, приклеенными к стенам подъездов на скотч, и даже клеят на двери собственников квартир!!! Не ужели опыт работы в банке на руководящей должности не помог для решения такой банальной задачи, при котором подъезды останутся чистыми!!!
Но разве может думать руководитель о таких мелочах........, конечно нет))) Лучше написать книгу...., которую большинство и читать то не будет, судя по комментариям пользователей, которые негативно отнеслись к публикациям данной особи заметок о жизни в штатах на этом сайте....
Комментировать

По теме

    СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90

    Читайте также