Супруга экс-фигуранта по делу Урлашова выпустила книгу о жизни в США

Юлия Донскова родила в Америке второго ребёнка
Жена бывшего заместителя мэра Евгения Уршалова, оправданного по уголовному делу опального мэра, выпустила книгу о жизни в США. Семья Дмитрия Донскова после того, как суд снял с него все обвинения по делу о взятках, уехала в Америку, где Юлия Донскова родила второго ребёнка. Из-за океана Юлия вела дневник о жизни в Штатах, который решила издать в виде книги.
— Неожиданный новогодний подарок: «Литрес» одобрил мою книгу об Америке! — поделилась Юлия Донскова в Facebook. — Она электронная, в ней много фотографий, печатать в ч/б смысла нет, а цветная будет дорогая.
Описание книги: «Америка — огромная, разная и постоянно интересующая нас «терра инкогнита», далёкая и притягательная. Я пишу свои впечатления о Флориде — самом южном, тёплом, туристическом и самом «неамериканском», по мнению многих американцев, штате».
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Но разве может думать руководитель о таких мелочах........, конечно нет))) Лучше написать книгу...., которую большинство и читать то не будет, судя по комментариям пользователей, которые негативно отнеслись к публикациям данной особи заметок о жизни в штатах на этом сайте....