«Я был не готов». Путин рассказал, как Ельцин предложил ему стать президентом

Сегодня на форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле Владимир Путин рассказал детям историю о самом начале своей президентской карьеры.

— Первый президент России Борис Ельцин вызвал меня к себе и сказал: «Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы стали премьером, а потом буду предлагать вас на президента», я сказал: «Нет». Он так удивился: «Почему это?» А я ответил: «Я не готов». Вам я желаю, чтобы вы как можно раньше были готовы принять ключевое решение в вашей жизни, — сказал Путин.

Эту историю он решил рассказать в ходе разговора о выборе профессии, убеждая детей, что и они могут добиться всего, чего захотят, если будут напряжённо работать над собой. Открытый урок главы государства шёл долго. Мы вели онлайн-трансляцию, а потом собрали самые главные тезисы Путина в одном материале.