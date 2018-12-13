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Политика
Путин в Ярославле

«Я был не готов». Путин рассказал, как Ельцин предложил ему стать президентом

Историю глава государства вспомнил на форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле

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Путин вспомнил разговор с Ельциным

Фото: правительство Ярославской области

Сегодня на форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле Владимир Путин рассказал детям историю о самом начале своей президентской карьеры.

— Первый президент России Борис Ельцин вызвал меня к себе и сказал: «Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы стали премьером, а потом буду предлагать вас на президента», я сказал: «Нет». Он так удивился: «Почему это?» А я ответил: «Я не готов». Вам я желаю, чтобы вы как можно раньше были готовы принять ключевое решение в вашей жизни, — сказал Путин.

Эту историю он решил рассказать в ходе разговора о выборе профессии, убеждая детей, что и они могут добиться всего, чего захотят, если будут напряжённо работать над собой. Открытый урок главы государства шёл долго. Мы вели онлайн-трансляцию, а потом собрали самые главные тезисы Путина в одном материале.

У Владимира Путина сегодня обширная программа визита в Ярославле. Сразу после открытого урока он поехал в Волковский театр, где встретился с деятелями культуры. За большим столом он выслушал все жалобы и просьбы (о чем тоже можно прочитать в нашей трансляции). Тут же у дверей театра оппозиция устроила пикет.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

ЯрославльПутин в Ярославле

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КОММЕНТАРИИ (1) Обсудить
13 дек 2018 в 20:02
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Не готов, значит..А как же указ борьки о передаче поста в обмен на не преследование по уголовным статьям семьи борьки и ещё одной семьи БАБа?
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