Путин: «Сидеть на золоте и накапливать — бессмысленно, класть жизнь на это не стоит»

Сегодня в Ярославле открытый урок «Направления прорыва» проводит президент России Владимир Путин. Он говорит о выборе профессии, о том, как сам стал президентом, о том, какое направление в науке будет востребовано в 21-м веке. Одна из тем коснулась тех, кто задумывает открыть свой первый бизнес. Владимир Путин объясняет, как стоит относиться к любимому делу и деньгам, которые оно принесёт.

— Раньше люди считали, что бизнес — это жульничество, что там обманывают. Такое у советских людей большинства было мышление. Важно, чтобы этот штамп, а он вредный и сегодня, и для будущего, чтобы он был заменен другими понятиями, другими смыслами. Но — демонстрация успехов, пальцы веером — это нуворишество. Зарабатывать на любимом деле — доля смысла, да. Давайте не будем забывать, что жизнь конечна. На втором-третьем поколении всё распыляется, расходится по другим семьям, даже то, что передается по наследству. Сидеть на золоте и накапливать — бессмысленно, класть жизнь на это не стоит. Вот пример — Крымский мост строят. Это бизнес-модель, но это нужное дело для страны. Да, социалкой должно заниматься государство, но и компании вкладывают. Одно другое не исключает. Если ты создаешь продукт, который остается навсегда для другой страны, то тогда будешь счастливым человеком. А не когда ты «бабки заколачиваешь», а потом деть куда — не знаешь.

