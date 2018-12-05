Со стороны кажется, что депутаты работают, но если подойти поближе...
Со стороны кажется, что депутаты работают, но если подойти поближе...

Сегодня в Ярославле проходят выборы мэра города. Причём градоначальника выбирают не жители города, за них это делают депутаты муниципалитета.

Мы тоже находимся в зале муниципалитета и понимаем — не самое интересное занятие слушать о стратегии развития города, ага. 

Но мы хоть ведём трансляцию, нам есть чем заняться. А что делать, если ты депутат и тебе невыносимо скучно на этом судьбоносном заседании? Слава богу, в мире существуют гаджеты. Мы заглянули через плечо депутатов и приглашённых и посмотрели, что они делают в то время, когда решается жизнь Ярославля. И делать это должны именно они.

Важный звонок!
Важный звонок!
Мессенджеры — совсем другое дело: через них можно болтать с друзьями, не наклоняясь
Мессенджеры — совсем другое дело: через них можно болтать с друзьями, не наклоняясь
Дамы всегда должны следить за своим внешним видом. Марина Дьячевская, как истинная леди, именно этим и занялась.
Дамы всегда должны следить за своим внешним видом. Марина Дьячевская, как истинная леди, именно этим и занялась.
Необязательно смотреть на кандидатов, можно просто слушать.
Необязательно смотреть на кандидатов, можно просто слушать.
На «Пикабу» веселее, чем на заседании
На «Пикабу» веселее, чем на заседании
Мальчишки есть мальчишки. Где поразглядывать крутые тачки, знают наши депутаты
Мальчишки есть мальчишки. Где поразглядывать крутые тачки, знают наши депутаты
Трудно думать о судьбе родины...
Трудно думать о судьбе родины...
Дмитрий Волончунас устал от всего: и в гаджете скучно, и на кандидатов смотреть тошно
Дмитрий Волончунас устал от всего: и в гаджете скучно, и на кандидатов смотреть тошно
Но в целом выборы мэра — это очень весело!
Но в целом выборы мэра — это очень весело!

Не обошлось на сегодняшних выборах мэра без скандалов — одна из фракций муниципалитета назвала происходящее цирком и объявила бойкот. А главный кандидат Владимир Волков отличился своим выступлением.