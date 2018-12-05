Со стороны кажется, что депутаты работают, но если подойти поближе...

Сегодня в Ярославле проходят выборы мэра города. Причём градоначальника выбирают не жители города, за них это делают депутаты муниципалитета.



Мы тоже находимся в зале муниципалитета и понимаем — не самое интересное занятие слушать о стратегии развития города, ага.

Но мы хоть ведём трансляцию, нам есть чем заняться. А что делать, если ты депутат и тебе невыносимо скучно на этом судьбоносном заседании? Слава богу, в мире существуют гаджеты. Мы заглянули через плечо депутатов и приглашённых и посмотрели, что они делают в то время, когда решается жизнь Ярославля. И делать это должны именно они.

Важный звонок!

Мессенджеры — совсем другое дело: через них можно болтать с друзьями, не наклоняясь

Дамы всегда должны следить за своим внешним видом. Марина Дьячевская, как истинная леди, именно этим и занялась.

Необязательно смотреть на кандидатов, можно просто слушать.

На «Пикабу» веселее, чем на заседании

Мальчишки есть мальчишки. Где поразглядывать крутые тачки, знают наши депутаты

Трудно думать о судьбе родины...

Дмитрий Волончунас устал от всего: и в гаджете скучно, и на кандидатов смотреть тошно

Но в целом выборы мэра — это очень весело!

Не обошлось на сегодняшних выборах мэра без скандалов — одна из фракций муниципалитета назвала происходящее цирком и объявила бойкот. А главный кандидат Владимир Волков отличился своим выступлением.