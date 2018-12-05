Селфи, «Пикабу» и тачки: чем на самом деле занимаются депутаты на выборах мэра Ярославля
Сегодня в Ярославле проходят выборы мэра города. Причём градоначальника выбирают не жители города, за них это делают депутаты муниципалитета.
Мы тоже находимся в зале муниципалитета и понимаем — не самое интересное занятие слушать о стратегии развития города, ага.
Но мы хоть ведём трансляцию, нам есть чем заняться. А что делать, если ты депутат и тебе невыносимо скучно на этом судьбоносном заседании? Слава богу, в мире существуют гаджеты. Мы заглянули через плечо депутатов и приглашённых и посмотрели, что они делают в то время, когда решается жизнь Ярославля. И делать это должны именно они.
Не обошлось на сегодняшних выборах мэра без скандалов — одна из фракций муниципалитета назвала происходящее цирком и объявила бойкот. А главный кандидат Владимир Волков отличился своим выступлением.