Алексей Лопатин провёл за решёткой 5 лет и 5 месяцев

Сегодня из исправительной колонии № 2 Рыбинска досрочно вышел на свободу бывший советник экс-мэра Ярославля — Алексей Лопатин. Он провёл за решёткой 5 лет и 5 месяцев.

35-летний Лопатин был приговорён к семи годам колонии за пособничество в покушении на взятку. Суд согласился с версией следствия, в которой Алексей Лопатин был признан посредником в передаче взятки от директора коммерческой организации за участие в муниципальном контракте.

Адвокат бывшего советника мэра дважды подавал заявление на условно-досрочное освобождение. Со второго раза оно было удовлетворено. Адвокат Лопатина Евгений Шприц рассказал, чем займётся его подопечный.

— С ним всё в порядке. Чувствует себя великолепно, в прекрасной физической форме. Планирует заняться семьёй и здоровьем, — прокомментировал 76.ru адвокат.

Напомним, Алексей Лопатин женился, пока сидел в колонии.

Алексей Лопатин в 2016 году по делу Евгения Урлашова был приговорён к семи годам заключения. Сам бывший мэр города был приговорён к 12,5 года колонии по двум эпизодам: взятка и покушение на взятку. Урлашов несколько раз подавал прошение о помиловании.

