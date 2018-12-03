Уже на этой неделе в Ярославле появится мэр

Уже на этой неделе у Ярославля появится новый мэр. В среду в муниципалитете пройдут выборы, на которые прошли девять кандидатов. Из десяти человек, кто заявился на конкурс, не зарегистрировали художницу Светлану Тихомирову.

— Она не принесла ничего, кроме заявления, — рассказали в комиссии по отбору кандидатов.

Однако к среде список кандидатов может сократиться ещё больше. Сегодня состоится заседание фракции партии «Единая Россия», от которой собрались выдвигаться сразу три кандидата. Но поддержать партия сможет лишь одного. Останутся ли два других кандидата на конкурсе после этого заседания — пока неизвестно.

Публикуем список действующих кандидатов в мэра на данный момент.

и. о. мэра Ярославля Владимир Волков;

ведущий радио «Эхо Москвы — Ярославль» Данила Бедяев;

бывший депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев;

депутат муниципалитета Ярославля Юлия Миронова;

главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон;

бизнесмен-строитель Владислав Крайнов;

замначальника военного училища ПВО Владлен Кислов;

экс-замглавы Рыбинска Александр Бокарев;

главный инженер «Регионспецстрой» Дмитрий Гаврилов.

— Важно, чтобы к 19 декабря у Ярославля уже был легитимный градоначальник, потому что в этот день будет рассматриваться и приниматься бюджет Ярославля на следующий год. Нам важно, чтобы его принимали с участием человека в статусе мэра, — заявлял ранее председатель муниципалитета Артур Ефремов.