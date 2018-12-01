Выборы мэра Ярославля запланированы на 5 декабря

В Ярославле состоялся совет городского муниципалитета, на котором был определён ход голосования на предстоящих выборах на пост мэра.



— Согласно правилам, каждый депутат сможет отдать голос только за одного кандидата, — рассказал источник 76.ru в муниципалитете Ярославля. — Возможности голосовать против какого-либо кандидата или воздержаться нет. Таким образом, ранее появившаяся информация, что коммунисты рассматривают возможность голосовать против или отказаться от участия в выборах, не обоснована.



Для того чтобы стать победителем, кандидату на пост мэра необходимо набрать не менее 20 голосов. Сейчас комиссия муниципалитета продолжает проверку документов, поданных кандидатами. Заседание, на котором будет утвержден список кандидатов кресло градоначальника, состоится 3 декабря. Сами выборы должны пройти 5 декабря. Мы уже рассказывали о кандидатах, которые претендуют на место градоначальника. Конкурсная комиссия, которая выберет для ярославцев главу города, состоит из 16 человек: 8 — представители муниципалитета и 8 — кандидатуры губернатора Ярославской области.





В мэрии почти все уверены, что нет никаких сомнений, что мэром станет Владимир Волков. Однако утверждать это со стопроцентной уверенностью пока рано, нужно дождаться официальных результатов процедуры выборов.