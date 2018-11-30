Владимир Волков участвует в конкурсе на пост мэра Ярославля

Сегодня Telegram-канал «Ярославская политика» опубликовал сообщение с пометкой «Молния», в котором сказано, что «администрация президента отказала в согласовании кандидатуры Владимира Волкова на должность мэра Ярославля». Авторы сообщения уточнили, что эту информацию они получили в правительстве Ярославской области.



— Это фейковая информация, размещённая анонимно в Telegram-канале, — сказал корреспонденту 76.ru источник в правительстве Ярославской области. — Нам нечего сказать про этот слух.



Отказались комментировать эту информацию и в мэрии города Ярославля. Вероятно, им тоже сказать нечего, тем более, что процедура участия в выборах мэра не предполагает согласования с администрацией президента.



Мэра Ярославля должны выбрать уже в ближайшую среду, 5 декабря, на заседании муниципалитета. Конкурсная комиссия, которая выберет для ярославцев главу города, состоит из 16 человек: 8 — представители муниципалитета и 8 — кандидатуры губернатора Ярославской области. Ранее мы уже рассказывали про всех кандидатов, которые претендуют на место градоначальника.

