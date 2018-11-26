Довыборы депутатов Переславской городской думы прошли 25 ноября

В Переславле-Залессом прошли дополнительные выборы депутатов городской думы. Победителями стали пенсионер Владимир Шестернёв от КПРФ и директор школы № 1 Елена Сурнина от «Единой России».



— Дополнительные выборы признаны состоявшимися, — говорят в областной избирательной комиссии. — Владимир Шестернёв стал лидером голосования — он получил 1222 голоса избирателей, за Елену Сурнину проголосовали 1113 человека.



Выборы депутатов Переславской городской думы проходили в этом году в единый день голосования 9 сентября. Прошли 10 человек от партии власти, 8 — от «Справедливой России» и 3 — от КПРФ. Оппозиционеры тогда заявили, что будут работать сообща и указали единороссам, что у них мандатов больше. И всё это не обошлось, естественно, без скандалов.



В этот же день в регионе выбирали депутатов Ярославской областной думы. Двое справедливороссов прошли и в городскую думу, и в областную. Они остались работать в региональном парламенте, а в Переславле были объявлены довыборы.



Теперь в Переславской городской думе 11 мандатов у представителей «Единой России» и 10 — у коалиции оппозиции.

