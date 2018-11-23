Депутат Роман Фомичёв уже давно работает депутатом в облдуме

Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв похвастался в социальных сетях, что смог быстро добраться до Москвы, да ещё и с красивыми цифрами на спидометре — 248 километров за 2 часа 48 минут со средней скоростью 88 км/час.



— Судя по средней скорости, все населенные пункты были пройдены со скоростью, превышающей 60 км/ч, — заподозрил депутата в нарушениях Правил дорожного движения пользователь Facebook Артём Соколов.



Депутат сам выложил фото, на котором было видно, как он проехал 248 км за 2 часа 48 минут

— Чуть помедленнее мчитесь, — добавил Александр Гончаров.



Депутат рассказал корреспонденту 76.ru, что эти обвинения беспочвенны.



— Я ехал ранним утром, когда была абсолютно чистая трасса, — сказал Роман Фомичёв. — В населённых пунктах я всегда снижаю скорость до разрешённых параметров.



Согласно данным «Яндекс.Навигатора», это расстояние в полдень можно преодолеть, не нарушая ПДД, за три с небольшим часа. Так что вполне вероятно, что ранним утром депутат смог добраться за 2:48, не нарушив правил. В Москву он ехал по работе на служебном «Мерседесе».



По данным «Яндекс.Навигатоа», до Москвы из Ярославля ехать чуть более трёх часов

Ранее несколько раз на нарушениях ПДД попадался депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев и служебный автомобиль губернатора. Позже в правительстве рассказали, как много штрафов им приходит на служебные автомобили.

