«Абсолютно чистая трасса»: ярославский депутат ответил на обвинения в гонках и нарушениях ПДД
Депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв похвастался в социальных сетях, что смог быстро добраться до Москвы, да ещё и с красивыми цифрами на спидометре — 248 километров за 2 часа 48 минут со средней скоростью 88 км/час.
— Судя по средней скорости, все населенные пункты были пройдены со скоростью, превышающей 60 км/ч, — заподозрил депутата в нарушениях Правил дорожного движения пользователь Facebook Артём Соколов.
— Чуть помедленнее мчитесь, — добавил Александр Гончаров.
Депутат рассказал корреспонденту 76.ru, что эти обвинения беспочвенны.
— Я ехал ранним утром, когда была абсолютно чистая трасса, — сказал Роман Фомичёв. — В населённых пунктах я всегда снижаю скорость до разрешённых параметров.
Согласно данным «Яндекс.Навигатора», это расстояние в полдень можно преодолеть, не нарушая ПДД, за три с небольшим часа. Так что вполне вероятно, что ранним утром депутат смог добраться за 2:48, не нарушив правил. В Москву он ехал по работе на служебном «Мерседесе».
Ранее несколько раз на нарушениях ПДД попадался депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев и служебный автомобиль губернатора. Позже в правительстве рассказали, как много штрафов им приходит на служебные автомобили.