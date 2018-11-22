Заявки на участие принимают до 24 ноября

Сегодня свою кандидатуру на пост мэра Ярославля выдвинул четвёртый кандидат. Им оказался Владимир Волков, который сейчас временно исполняет обязанности мэра города.



— Да, это так, — подтвердили в мэрии.



Возможно, это не последний желающий побороться за пост градоначальника Ярославля. Документы можно подать до конца рабочей недели.



Владимир Волков был назначен исполняющим обязанности мэра 4 октября

До Волкова заявку на участие в выборах уже подали три человека. Первым оказался бывший заместитель главы Рыбинска и оппозиционер из «Справедливой России» Александр Бокарев. Следом за ним журналисты Данила Бедяев и Александр Симон. Напомним, что о своём желании занять пост мэра города заявила эпатажная блондинка Юлия Миронова и бывший депутат Алексей Аксютенко. Но передумал, когда узнал, что ему придётся противостоять народному кандидату — коту Валере.



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