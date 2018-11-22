Заявки на участие принимают до 24 ноября
Заявки на участие принимают до 24 ноября

Сегодня свою кандидатуру на пост мэра Ярославля выдвинул четвёртый кандидат. Им оказался Владимир Волков, который сейчас временно исполняет обязанности мэра города.

— Да, это так, — подтвердили в мэрии. 

Возможно, это не последний желающий побороться за пост градоначальника Ярославля. Документы можно подать до конца рабочей недели.

Владимир Волков был назначен исполняющим обязанности мэра 4 октября
Владимир Волков был назначен исполняющим обязанности мэра 4 октября

До Волкова заявку на участие в выборах уже подали три человека. Первым оказался бывший заместитель главы Рыбинска и оппозиционер из «Справедливой России» Александр Бокарев. Следом за ним журналисты Данила Бедяев и Александр Симон. Напомним, что о своём желании занять пост мэра города заявила эпатажная блондинка Юлия Миронова и бывший депутат Алексей Аксютенко. Но передумал, когда узнал, что ему придётся противостоять народному кандидату — коту Валере

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