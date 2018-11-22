Четвёртый кандидат поборется за пост мэра Ярославля: кто им стал
Сегодня свою кандидатуру на пост мэра Ярославля выдвинул четвёртый кандидат. Им оказался Владимир Волков, который сейчас временно исполняет обязанности мэра города.
— Да, это так, — подтвердили в мэрии.
Возможно, это не последний желающий побороться за пост градоначальника Ярославля. Документы можно подать до конца рабочей недели.
До Волкова заявку на участие в выборах уже подали три человека. Первым оказался бывший заместитель главы Рыбинска и оппозиционер из «Справедливой России» Александр Бокарев. Следом за ним журналисты Данила Бедяев и Александр Симон. Напомним, что о своём желании занять пост мэра города заявила эпатажная блондинка Юлия Миронова и бывший депутат Алексей Аксютенко. Но передумал, когда узнал, что ему придётся противостоять народному кандидату — коту Валере.
Читайте также интервью с и.о. мэра Владимиром Волковым о планах на город и слухах о криминальных связях.