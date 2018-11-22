Алексей Лопатин

Сегодня стало известно, что выходит на свободу фигурант «дела Урлашова» — экс-советник мэра Ярославля Алексей Лопатин.



35-летний Лопатин был приговорён к семи годам колонии за пособничество в покушении на взятку. Суд согласился с версией следствия, в которой Алексей Лопатин был признан посредником в передаче взятки от директора коммерческой организации за участие в муниципальном контракте.

— Сегодня подписано постановление по условно-досрочному освобождению, — прокомментировала пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Сарбунова. — Ходатайствовал его адвокат. Характеристики у него исключительно положительные.

У стороны обвинения есть 10 дней на то, чтобы обжаловать это решение. Если обжалования не произойдет, Лопатин выйдет на свободу.

При этом в апреле этого года Лопатину в условно-досрочном освобождении отказали. Под арестом Алексей Лопатин находился с июля 2013 года. Итого экс-советник мэра пробыл за решёткой 5 лет и пять месяцев.

Алексей Лопатин в 2016 году по делу Евгения Урлашова был приговорён к семи годам заключения. Сам бывший мэр города был приговорён к 12,5 года колонии по двум эпизодам: взятка и покушение на взятку. Урлашов несколько раз подавал прошение о помиловании.

