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Политика Путин созвонился с Трампом после нескольких месяцев молчания: что они обсуждали

Путин созвонился с Трампом после нескольких месяцев молчания: что они обсуждали

Приводим детали их разговора

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В Россию снова приедут переговорщики от США | Источник: Nathan Howard / ReutersВ Россию снова приедут переговорщики от США | Источник: Nathan Howard / Reuters

В Россию снова приедут переговорщики от США

Источник:

Nathan Howard / Reuters

Президент России Владимир Путин созвонился с главой США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с 80-летием. Политики также обсудили отношения РФ и Штатов и международную ситуацию, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, разговор «носил дружеский и откровенный характер» и продлился 55 минут. За это время Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Ближнего Востока и меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

«По словам Трампа, договоренность близка и итоги могут быть обнародованы сегодня. С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт (с Ираном. — Прим. ред.), который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать», — приводит детали разговора Ушаков.

Кроме того, политики обсудили конфликт России с Украиной. По словам помощника президента, Трамп вновь выступил за прекращение боевых действий и выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США. Путин же заявил, что никакие попытки Украины наносить удары по мирной инфраструктуре в РФ не изменят ситуацию на поле боя.

«Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, и это было отмечено», — добавил Ушаков.

Также Путин и Трамп договорились, что в ближайшее время в Россию для переговоров снова приедут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Ранее сообщалось, что они встретятся со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Встреча пройдет уже в этом месяце.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Дональд Трамп Переговоры Политика
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