Путин созвонился с Трампом после нескольких месяцев молчания: что они обсуждали

В Россию снова приедут переговорщики от США Источник: Nathan Howard / Reuters

Президент России Владимир Путин созвонился с главой США Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с 80-летием. Политики также обсудили отношения РФ и Штатов и международную ситуацию, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, разговор «носил дружеский и откровенный характер» и продлился 55 минут. За это время Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Ближнего Востока и меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

«По словам Трампа, договоренность близка и итоги могут быть обнародованы сегодня. С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт (с Ираном. — Прим. ред.), который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать», — приводит детали разговора Ушаков.

Кроме того, политики обсудили конфликт России с Украиной. По словам помощника президента, Трамп вновь выступил за прекращение боевых действий и выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США. Путин же заявил, что никакие попытки Украины наносить удары по мирной инфраструктуре в РФ не изменят ситуацию на поле боя.

«Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, и это было отмечено», — добавил Ушаков.