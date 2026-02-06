Зеленский рассказал о главном страхе, а США предупредили Украину о риске потерять Киев: главные новости СВО

Зеленский выразил готовность к дальнейшим переговорам Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Пока дипломаты пытаются достичь договоренностей, Россия и Украина продолжают обмениваться ударами. Трехсторонняя встреча в Абу-Даби принесла результат — страны обменялись пленными, однако до мира еще далеко. Сегодня подводим итоги ситуации вокруг СВО за неделю.

Атаки

За прошедшую неделю в ряде регионов были зафиксированы серьезные инциденты, связанные с применением беспилотников и артиллерии, что привело к жертвам и разрушению домов.

В поселке Сартана Донецкой Народной Республики в результате удара беспилотников пострадали три человека. Глава региона Денис Пушилин сообщил о гибели 34-летней женщины и 5-летнего ребенка. Еще один, 6-летний мальчик получил ранения. Удары также повлекли за собой разрушение трех жилых домов.

Трагические события произошли и в приграничной Белгородской области. В Старом Осколе ночная атака дронов привела к возгоранию и частичному обрушению частного дома, под завалами которого обнаружили тела двух человек. Кроме того, взрывной волной от другого аппарата были повреждены оконные блоки в десяти квартирах трех многоэтажных домов.

В доме произошел пожар из-за ударов Источник: Вячеслав Гладков / Telegram

Удары привели к смерти врача-рентгенолога центральной районной больницы Белгородской области. Дрон настиг его в машине. Мужчина скончался на месте.

Также в Белгороде массово встали лифты. Среди пострадавших оказался губернатор Вячеслав Гладков.

«Я был одним из 77 людей, которые застряли в лифте. Мне нужно было на совещание, я пытался понять, когда приедет [спасательная] бригада», — рассказал он.

В Херсонской области от ударов погибли четыре человека, еще тринадцать получили ранения разной степени тяжести. В частности, было зафиксировано попадание в здание МФЦ в Новой Каховке, где погибли мужчина и две пожилые женщины. Еще одна мирная жительница стала жертвой артиллерийского удара в Голой Пристани.

Также под атаку попала Ростовская область, где была отражена массовая воздушная угроза. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Батайске падение обломков привело к ранению водителя грузового автомобиля. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, в городе зафиксированы материальные повреждения: на стоянке агропредприятия пострадали пять машин и здание складского помещения. Пожаров на объектах инфраструктуры не зафиксировано.

Согласно обобщенным данным, представленным послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником, общие потери среди мирного населения на территории России на текущий момент составляют не менее 1065 погибших и около 6,5 тысячи пострадавших.

На этой неделе российские военные продвинулись на нескольких участках фронта. Вот что сообщает Министерство обороны:

в Донецкой Народной Республике взяты сёла Торецкое и Сухецкое, а также населенный пункт Степановка;

в Харьковской области освобождено село Зеленое;

на запорожском направлении войска заняли сёла Петровка, Придорожное и Староукраинка;

в Сумской области под контроль перешел населенный пункт Поповка.

В ночь на 3 февраля российские военные нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, энергетической инфраструктуре, используемой в военных целях, а также по местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Энергокризис на Украине

В последнее время на Украине участились случаи отключения электроэнергии и отопления. На этой неделе вновь произошло масштабное отключение электричества.

По данным издания «Страна», блэкауты зафиксированы в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Одесской областях. В столице страны остановилась работа метрополитена и произошли перебои с водоснабжением. Аналогичные проблемы наблюдались и в Харькове.

Глава крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко охарактеризовал ситуацию в энергетике страны как близкую к катастрофической. По его словам, жители многих регионов получают электричество лишь на 3–4 часа в сутки, а в ряде многоквартирных домов неделями отсутствует отопление.

Кроме того, без отопления в Киеве и Харькове остались тысячи жителей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Французская газета Le Monde связывает этот инцидент с глубоким кризисом в энергетическом секторе страны. В публикации издание отмечает, что такая одновременная остановка метро в Киеве и Харькове произошла впервые с начала военного конфликта.

Помощь Украине

США, Европа и Украина составили план на случай, если когда-нибудь будет подписано мирное соглашение с Россией, но Москва его нарушит. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Согласно документу, в случае «постоянных нарушений Россией» гипотетического мирного договора Запад даст «скоординированный военный ответ».

План такой: если Россия снова начнет боевые действия, Запад будет действовать пошагово. Меры будут предприняты в течение 24 часов.

Сначала — дипломатические протесты. Потом — помощь украинской армии для ответного удара. Если это не сработает, в конфликт могут вступить войска других стран, которые согласятся на это.

Мирные переговоры

Между тем страны не прекращают попытки мирно урегулировать конфликт. Сначала российские и американские дипломаты провели переговоры по Украине в Майами. Обе стороны назвали диалог конструктивным.

«Нас воодушевила эта встреча: она показывает, что Россия работает над обеспечением мира на Украине», — написал Уиткофф в соцсети X.

Кирилл Дмитриев также сообщил о «продуктивном» диалоге в рамках экономической рабочей группы двух стран.

При этом в Кремле отметили, что мирный процесс остается крайне сложным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по некоторым вопросам стороны стали ближе к согласию, но по другим точку соприкосновения найти не удается.

Отдельно в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием Украины. Как сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, одной из тем стало прекращение огня.

По информации источников ТАСС, на трехсторонних встречах (РФ, Украина, США) обсуждается несколько ключевых блоков. В их числе:

механизм прекращения огня;

экономические вопросы;

территориальные аспекты. В частности, как сообщает источник, Россия настаивает на международном признании Донбасса частью РФ в рамках возможного большого договора.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что в переговорном процессе есть «прогресс и позитивное движение вперед». Однако, по его словам, этому пытаются помешать в Европе.

Параллельно, как отметил Дмитриев, ведется «активная работа» по восстановлению российско-американского экономического сотрудничества и встречи по этому направлению проходят позитивно.

В ходе переговоров по урегулированию конфликта достигнута важная договоренность: стороны согласовали обмен 314 военнопленными. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, участвующий в переговорах. Он также отметил, что дискуссии были «подробными и продуктивными» и работа продолжится в ближайшие недели.

Результат переговоров быстро воплотили в жизнь: Россия вернула из украинского плена 157 военных, взамен передала 157 пленных ВСУ, сообщили в Минобороны. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую помощь. После их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации. Помимо этого, удалось возвратить трех жителей Курской области. Их доставят домой.

После состоявшихся встреч американский лидер Дональд Трамп заявил, что стороны почти пришли к соглашению.

«Мы очень близки к тому, чтобы добиться этого. Мы почти добились этого», — сказал Трамп во время Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне.

Страны продолжат диалог, а следующая встреча делегаций, вероятно, состоится уже в США, а не в ОАЭ. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Также президент сказал, что для решения территориальных вопросов необходим прямой диалог с главой России Владимиром Путиным.

В интервью чешскому радио Зеленский пояснил, что Киев открыт к переговорам в разных форматах с участием России и США, а также надеется на подключение Европы. Однако обсудить судьбу территорий, по словам Зеленского, можно только на уровне глав государств.

«Минимально мы должны иметь возможность в том или ином формате иметь контакт с главой российского государства. Без этого формата нашим командам не удастся договориться по территориальным вопросам», — подчеркнул президент.

Он отметил, что переговоры находятся на сложной стадии и их итог пока неясен. Позже в своем Telegram-канале Зеленский добавил, что Украина готова к реальным шагам к миру и считает возможным достичь «достойного и длительного мира».

Опасения Зеленского и прогнозы США

Президент Украины заявил, что в случае поражения в конфликте страна может потерять суверенитет. При этом он выразил надежду на прекращение боевых действий в течение года.

В интервью французскому телеканалу France 2 на фоне сложной ситуации на фронте Зеленский подчеркнул: «Если мы проиграем, то потеряем независимость». Он ответил так на вопрос о страхе поражения.

Параллельно с этим бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis высказал мнение, что ситуация для Украины может ухудшаться. Он заявил, что каждое следующее предложение России о соглашении будет для Киева хуже предыдущего.

«Россия до сих пор хочет дать Украине шанс остаться нормальной страной. <…> Если они не примут эту сделку сейчас, тогда следующее предложение будет означать, что они потеряют Одессу и, возможно, потеряют Киев», — предупредил эксперт.