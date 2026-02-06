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Политика Переговоры России и США Переговоры России и Украины Когда будет готов мирный план по Украине (ждать придется долго): сроки

Когда будет готов мирный план по Украине (ждать придется долго): сроки

Эксперты считают, что соглашение сторон займет продолжительное время

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Трехсторонние переговоры России, Украины и США прошли в Абу-Даби 4 и 5 февраля | Источник: ReutersТрехсторонние переговоры России, Украины и США прошли в Абу-Даби 4 и 5 февраля | Источник: Reuters

Трехсторонние переговоры России, Украины и США прошли в Абу-Даби 4 и 5 февраля

Источник:

Reuters

На подготовку мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине уйдет больше месяца. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Идет очень многоплановая и поэтапная работа. За месяц уложиться — нет, вряд ли. И только при нормальном настрое всех сторон, готовности сразу ликвидировать кардинальные расхождения — это не менее полутора месяцев, а так времени, конечно, уйдет больше», — сказал эксперт в разговоре с ТАСС.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США прошли в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Там делегации обсудили методы обеспечения прекращения огня и контроля за остановкой военных действий, а также согласовали обмен 314 военнопленными.

После состоявшихся встреч американский лидер Дональд Трамп заявил, что стороны почти пришли к соглашению.

«Мы очень близки к тому, чтобы добиться этого. Мы почти добились этого», — сказал Трамп во время Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне.

Страны продолжат диалог, а следующая встреча делегаций, вероятно, состоится уже в США, а не в ОАЭ. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика Переговоры по урегулированию Мирный план Россия Украина США
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Комментарии
19
Гость
6 февраля, 16:00
Так мы с миром. Это они угрожают нашим ракетам и дронам
Гость
6 февраля, 11:39
Трёте? трите дальше. Никто не будет читать вашу СМИшку.
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Гость
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