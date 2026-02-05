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Политика Переговоры России и Украины Переговоры России и США Спецоперация на Украине Первые итоги переговоров по Украине: к чему пришли стороны

Первые итоги переговоров по Украине: к чему пришли стороны

Это не последняя встреча делегаций

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Гарантии безопасности Украины тоже входят в список для обсуждения | Источник: UAE Ministry of Foreign AffairsГарантии безопасности Украины тоже входят в список для обсуждения | Источник: UAE Ministry of Foreign Affairs

Гарантии безопасности Украины тоже входят в список для обсуждения

Источник:

UAE Ministry of Foreign Affairs

Делегации России и Украины договорились об обмене 314 военнопленными. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который участвует в переговорах по украинскому конфликту.

«Сегодня делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными — это первый подобный обмен за пять месяцев. Этот результат был достигнут в ходе подробных и продуктивных мирных переговоров», — написал Уиткофф в соцсети X.

Он назвал переговоры по Украине в Абу-Даби «подробными и продуктивными». Дискуссии еще продолжатся в ближайшие недели. По его словам, предстоит еще много работы.

По данным источника ТАСС, рассматривается вариант, что гарантии безопасности Украине могут включать не миротворцев, а быстрое реагирование многонациональных сил. 

«Миротворцы устраивают не всех, поэтому это может быть быстрое реагирование многонациональных сил», — уточнил собеседник агентства.

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев ранее заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине. По его словам, помимо обсуждения самого конфликта, ведется работа по восстановлению экономического сотрудничества России и США. 

Второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США проходит в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Главным представителем украинской стороны стал секретарь СНБО Рустем Умеров. От США на переговорах присутствуют спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и зять лидера страны Дональда Трампа Джаред Кушнер. Первая подобная встреча прошла 23–24 января.

Обновлено в 14:42 (мск):

Россия вернула из украинского плена 157 военных, взамен передала 157 пленных ВСУ, сообщили в Минобороны. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую помощь. После их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Помимо этого удалось возвратить трех жителей Курской области. Их доставят домой.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Мирные переговоры Стив Уиткофф Обмен пленными Абу-Даби
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5 февраля, 14:18
Суммарная задолженность по заработной плате в России на конец декабря 2025 года достигла 2 млрд 27,2 млн руб. За месяц она увеличилась на 256,8 млн руб., что составляет рост на 14,5%.
Гость
5 февраля, 13:59
мы к вам заехали на час а ну скорей любите нас вам крупно повезло.
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Гость
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