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Политика Что обсуждают за закрытыми дверями на мирных переговорах по Украине прямо сейчас: подробности

Что обсуждают за закрытыми дверями на мирных переговорах по Украине прямо сейчас: подробности

Часть консультаций посвящена отношениям с США

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В консультациях участвуют Россия, Украина и США | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиаВ консультациях участвуют Россия, Украина и США | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В консультациях участвуют Россия, Украина и США

Источник:

изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В Абу-Даби продолжаются переговоры касательно завершения украинского конфликта. Встречи проходят в закрытом режиме, но кое-что удалось выяснить. Расскажем о том, что известно.

На трехсторонних переговорах РФ, Украины и США обсуждают экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальный аспект, сообщил источник ТАСС. Другой собеседник издания уточнил, что Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами.

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил, что по переговорному процессу о мирном соглашении с Украиной есть прогресс и позитивное движение вперед. Однако, по его словам, ему пытаются помешать в Европе.

Помимо этого ведется работа по восстановлению экономического сотрудничества России и США. Дмитриев оценил процесс позитивно.

«Как вы знаете, совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия — США по экономическому направлению, в том числе в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству. И мы в том числе встречались сегодня, и встречи идут позитивно», — сказал спецпредставитель президента РФ.

Новый раунд переговоров начался 4 февраля. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. От украинской стороны присутствует делегация под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова. США на переговорах представляют спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер. Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности прошел 23–24 января также в Абу-Даби.

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Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
7
Гость
5 февраля, 13:53
Абсурдность заголовка - подробности обсуждений за закрытыми дверями
Гость
5 февраля, 12:59
Разговор о том, как нашим олигархам поиметь с этого как можно больше.
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