Что обсуждают за закрытыми дверями на мирных переговорах по Украине прямо сейчас: подробности

В консультациях участвуют Россия, Украина и США Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В Абу-Даби продолжаются переговоры касательно завершения украинского конфликта. Встречи проходят в закрытом режиме, но кое-что удалось выяснить. Расскажем о том, что известно.

На трехсторонних переговорах РФ, Украины и США обсуждают экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальный аспект, сообщил источник ТАСС. Другой собеседник издания уточнил, что Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами.

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил, что по переговорному процессу о мирном соглашении с Украиной есть прогресс и позитивное движение вперед. Однако, по его словам, ему пытаются помешать в Европе.

Помимо этого ведется работа по восстановлению экономического сотрудничества России и США. Дмитриев оценил процесс позитивно.

«Как вы знаете, совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия — США по экономическому направлению, в том числе в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству. И мы в том числе встречались сегодня, и встречи идут позитивно», — сказал спецпредставитель президента РФ.