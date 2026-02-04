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Политика Переговоры России и США Переговоры России и Украины Завершился первый день переговоров по окончанию СВО: что изменилось с новой встречи

Завершился первый день переговоров по окончанию СВО: что изменилось с новой встречи

Они продолжатся завтра

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Консультации сторон проходят в разных форматах | Источник: UAE Ministry of Foreign AffairsКонсультации сторон проходят в разных форматах | Источник: UAE Ministry of Foreign Affairs

Консультации сторон проходят в разных форматах

Источник:

UAE Ministry of Foreign Affairs

В ОАЭ завершилось новое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Axios. Оно длилось почти четыре часа.

По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, время начала консультаций участники переговорных групп регулируют на месте. Во время встречи обсуждали вопросы безопасности.

Украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова заявила, что переговоры прошли в разных форматах. Сначала были трехсторонние встречи, затем работа в отдельных группах. После этого стороны провели повторную встречу для закрепления результатов.

Эти переговоры прошли там же, где и первая встреча делегаций. Стороны сидели за П-образным столом: представители России и Украины — друг напротив друга, американцы, среди которых спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, — посередине, передает WAM.

Представитель Кремля отметил, что Россия продолжает спецоперацию, но всегда готова к дипломатическому решению сложившейся ситуации. При этом позиция Москвы понятна и Киеву, и Вашингтону.

«Двери для мирного урегулирования конфликта открыты. Россия сохраняет свою открытость», — заявил Песков в разговоре с журналистами.

Стороны продолжат диалог 5 февраля. Песков призвал не ждать сообщений по итогам переговоров в Абу-Даби.

Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности прошел в Абу-Даби 23–24 января. В них приняли участие представители России, США и Украины. Встречи прошли в максимально закрытом формате без присутствия прессы.

Предположительно, на них обсуждались условия потенциального мирного урегулирования, включая вопросы безопасности и территориальные споры. Тогда президент Украины после первых трехсторонних встреч заявил, что Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на земли.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры по урегулированию Россия США Украина Политика
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Комментарии
19
Гость
4 февраля, 21:55
Ещё раз подчеркиваю. Нам нужны наши исконные территории так называемой ныне Украины. Но тамошнее сплошь (не менее 80%) русофобское нацистское население нам не надо. Его надо стимулировать встать на крыло и лететь в Канаду. Навстречу своему счастью!
Гость
4 февраля, 20:55
В качестве сувениров я бы подарил американцам по бутылке русского коньяка "Крымский" из Симферополя. И Трампу бы послал.
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Гость
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