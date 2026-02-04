Завершился первый день переговоров по окончанию СВО: что изменилось с новой встречи

Консультации сторон проходят в разных форматах Источник: UAE Ministry of Foreign Affairs

В ОАЭ завершилось новое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Axios. Оно длилось почти четыре часа.

По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, время начала консультаций участники переговорных групп регулируют на месте. Во время встречи обсуждали вопросы безопасности.

Украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова заявила, что переговоры прошли в разных форматах. Сначала были трехсторонние встречи, затем работа в отдельных группах. После этого стороны провели повторную встречу для закрепления результатов.

Эти переговоры прошли там же, где и первая встреча делегаций. Стороны сидели за П-образным столом: представители России и Украины — друг напротив друга, американцы, среди которых спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, — посередине, передает WAM.

Представитель Кремля отметил, что Россия продолжает спецоперацию, но всегда готова к дипломатическому решению сложившейся ситуации. При этом позиция Москвы понятна и Киеву, и Вашингтону.

«Двери для мирного урегулирования конфликта открыты. Россия сохраняет свою открытость», — заявил Песков в разговоре с журналистами.

Стороны продолжат диалог 5 февраля. Песков призвал не ждать сообщений по итогам переговоров в Абу-Даби.

Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности прошел в Абу-Даби 23–24 января. В них приняли участие представители России, США и Украины. Встречи прошли в максимально закрытом формате без присутствия прессы.