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Политика Переговоры России и США Переговоры России и Украины В Абу-Даби стартовал новый раунд трехсторонних переговоров по Украине: что известно

В Абу-Даби стартовал новый раунд трехсторонних переговоров по Украине: что известно

Страны планируют общаться несколько дней

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Переговоры проходят в закрытом режиме | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиаПереговоры проходят в закрытом режиме | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Переговоры проходят в закрытом режиме

Источник:

изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Начался второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби. Планируются двухдневные встречи 4 и 5 февраля. На саммите вместе с российской и украинской делегацией присутствуют представители США. Подробнее, что известно о ходе переговоров, рассказываем в материале.

Кто участвует в переговорах

Россию и Украину на саммите представляет прежний состав. Российскую делегацию вновь возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Украинскую сторону представляет группа во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

До начала новых встреч госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что участие США в переговорах в Абу-Даби будет «минимальным». Однако американская делегация всё же задействована напрямую.

Сегодня в Абу-Даби прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. В Белом доме сообщили, что они проведут отдельные контакты 4 февраля.

Что обсудят стороны

Самым главным в процессе урегулирования украинского кризиса остается территориальный вопрос. Также на повестке множество других немаловажных тем для обсуждения. Об этом ранее говорил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

По мнению постпреда США в НАТО Мэттью Уитакера, территориальный вопрос считается наиболее сложным в процессе мирного урегулирования. Но он считает, что завершение конфликта «неминуемо».

«Мы всё ближе и ближе к достижению соглашения», — приводит слова Уитакера Fox News.

Однако Киев пока не готов к территориальным компромиссам. Об этом ранее говорил украинский лидер Владимир Зеленский.

В Кремле прокомментировали его заявление. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя. Он отметил, что в этом вопросе больше нечего добавлять.

Кроме того, вывод украинских войск из Донбасса считается важной составной частью всего плана мирного урегулирования. Песков напомнил, что Запорожская АЭС уже более двух лет находится под контролем РФ.

Ожидания от переговоров

Президент США Дональд Трамп намекнул на скорые позитивные изменения в переговорах между Россией и Украиной. Он заявил, что ожидаются «хорошие новости» в разрешении конфликта.

«Думаю, у нас очень хорошо идут дела по Украине и России. Я впервые это говорю. Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости», — отметил американский президент на мероприятии, проведенном в Белом доме.

Недавно глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что Брюссель не намерен брать на себя ведущую роль в возобновлении диалога с Москвой и не готов идти на компромиссы по украинскому вопросу. Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев считает, что такой «агрессивный» настрой Каллас препятствует мирному урегулированию.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры по урегулированию Россия Украина США ОАЭ
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Комментарии
11
Гость
4 февраля, 19:50
Осталось ещё 26 военных лет.
Гость
4 февраля, 18:34
Замечу. Разница между позициями США и Европы в украинском вопросе чисто тактическая. США хотят остановить СВО и максимально подготовить Украину к будущему вместе с НАТО нападению на Россию. Европа хочет максимально долгого продолжения СВО для максимального ослабления России перед запланированным ударом НАТО. В любом варианте нападение НАТО на Россию неминуемо последует.
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