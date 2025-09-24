«Я даже не знаю, где тело Коли». Вдову бойца развели с мужем после его смерти

Елена показывает в телефоне сообщения мужа, которые сохранила на память. Супруг постоянно писал, как сильно любит ее, скучает по ней, и присылал сердечки в WhatsApp. В ноябре 2024 года Николай ушел на СВО. По словам Елены, через пять дней он звонил ей в последний раз и после этого больше не входил на связь. А спустя месяц женщина получила извещение о разводе.
Позже выяснилось, что решение о расторжении брака суд вынес уже после смерти Николая — он погиб в зоне спецоперации. Елена говорит, что не знает даже, где муж похоронен. Ее жизнь превратилась в череду судебных процессов. Сначала ей пришлось бороться за статус жены, а теперь свекровь требует лишить невестку посмертных выплат. Подробности — в материале Е1.RU.
Развод после смерти
Извещение о разводе пришло по почте. Елена уверяет: не понимала, что происходит, ведь она считала свою семью счастливой и крепкой. Муж не говорил, что хочет расстаться, а в судебном иске, рассказывает женщина, стояла даже не его подпись.
«Когда он уходил на СВО, его мама уговорила оставить доверенность юристу на представление его интересов — мало ли что. Военнослужащий уехал в зону спецоперации 11 ноября, а 13-го представитель обратился в суд с заявлением о разводе от его имени. Решение вынесли заочно, жену вообще никто не спрашивал, хочет ли она сохранить семью», — рассказал адвокат Елены Александр Абрамов.
Елена с Николаем были женаты с 2019 года. Пара познакомилась в интернете. У них было много общего, даже работали в одной сфере: она медсестра, он водитель скорой помощи. У каждого за плечами было по неудачному браку, у обоих подрастали дети.
Уже вскоре после знакомства они стали жить вместе и зарегистрировали брак. Семейную жизнь, вспоминает Елена, омрачали сложные отношения с родственниками супруга.
«Коля рассказывал, его родственников бесил тот факт, что он любит меня и все время тратит на семью, на сына (ребенка Елены от первого брака. — Прим. ред.), а на мать остаются „крохи“. Что он все время стремится проводить время с нами, а не с ними, родными ему по крови. Мы оба уставали от постоянного накручивания», — рассказывает жена.
Елена упрекала родню, что они спаивают Николая. По ее словам, возвращаясь от них, он часто еле стоял на ногах, а однажды в состоянии алкогольного опьянения даже поднял на нее руку.
«Я просила родственников мужа не поить его и не пытаться нас поссорить. Но, видимо, зависть к тому, что мой Коля больше любит меня, не давала им покоя, — говорит Елена. — Они твердили ему, что я его брошу и оставлю без штанов. Из-за этого мы даже заключили брачный контракт, чтобы маме его было спокойнее».
Пойти на СВО, уверяет Елена, Николай решил ради мамы: у пенсионерки нет своей квартиры. Сын хотел заработать денег и купить ей жилье. Жена сначала отговаривала мужа от контракта, но потом сдалась. Говорит, надеялась на лучшее: что супруг вернется и у них начнется спокойная семейная жизнь.
Мы мечтали, что состаримся вместе.
«Когда я получила извещение о разводе, то была в шоке. Ни перед уходом Коли на СВО, ни после того, как он уже был там, у нас даже не заходил разговор об этом. Не было никакой причины и необходимости, — говорит Елена. — Мы планировали вместе поехать отдыхать, когда у него будет отпуск».
Заочное решение о разводе Елене удалось аннулировать, но дело было возобновлено — и в апреле 2025 года суд вновь принял решение о расторжении брака. Жена подала апелляцию и оспорила его. На процесс она пришла уже со свидетельством о смерти супруга, а развестись с покойником по закону нельзя.
«Фактически не было семейных отношений»
О том, что муж умер, Елена узнала только этим летом, когда сама приехала в воинскую часть, к которой он был приписан. Ей сообщили, что Николай погиб еще 27 ноября 2024 года.
Елена оформила свидетельство о смерти и даже получила часть денег, которые ей положены как вдове участника СВО. Но мама Николая обратилась в суд и теперь требует лишить невестку всех выплат.
У них фактически не было семейных отношений, не было совместного хозяйства и общего бюджета.
«Он уходил из дома. Мы поговорили с соседями, которые рассказали, что она его выгоняла с вещами, — рассказывает юрист Алексей Шалита, который представляет в суде интересы матери погибшего. — Раньше они жили на ВИЗе, а потом переехали в новую квартиру. В брачном договоре, который они заключили, он отказался от прав на эту собственность, и она даже не сделала ему там регистрацию».
Мама бойца утверждает, что в последнее время сын с женой не жили вместе, он ночевал на работе или у родственников. Пенсионерка настаивает, что Николай действительно хотел развестись с Еленой и поэтому обратился к юристу.
«В ноябре он пришел к нам с нотариально заверенным заявлением о расторжении брака. Сделал на нас доверенность, у нас заключен договор. Предмет договора — это иск о расторжении брака, представление интересов в суде. Им собственноручно было подписано ходатайство о том, что он просит суд рассмотреть иск в его отсутствие», — объясняет юрист.
У Елены в телефоне есть видео с Николаем из квартиры, где они жили вместе, она снимала мужа перед его отправкой на СВО. А еще у вдовы — десятки сообщений с признаниями в любви. С помощью этой переписки она надеется убедить суд в том, что у них была настоящая семья.
Где тело бойца?
На могиле своего мужа Елена ни разу не была — она не знает, где Николай похоронен. Вдова уверена: «груз 200» доставили в Екатеринбург и передали родственникам: сестрам и матери. Говорит, так ей сказали в военкомате.
Я даже не знаю, где тело Коли. Они скрывают его от меня.
«Мы не знаем, захоронен он вообще или нет. Обратились уже во все инстанции, чтобы выяснить это. Написали заявление в полицию, военную прокуратуру», — говорит юрист Александр Абрамов, который защищает вдову в суде.
В свою очередь представитель мамы Николая отрицает, что семья занималась похоронами. Родственники утверждают, что, получив свидетельство о смерти, Елена даже не сообщила им о гибели бойца.
Редакция E1.RU отправила запрос в свердловский военкомат, чтобы выяснить, где похоронен военнослужащий.
