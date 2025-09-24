«Я даже не знаю, где тело Коли». Вдову бойца развели с мужем после его смерти

Елена уверена, что ее муж не хотел развода Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Елена показывает в телефоне сообщения мужа, которые сохранила на память. Супруг постоянно писал, как сильно любит ее, скучает по ней, и присылал сердечки в WhatsApp. В ноябре 2024 года Николай ушел на СВО. По словам Елены, через пять дней он звонил ей в последний раз и после этого больше не входил на связь. А спустя месяц женщина получила извещение о разводе.

Позже выяснилось, что решение о расторжении брака суд вынес уже после смерти Николая — он погиб в зоне спецоперации. Елена говорит, что не знает даже, где муж похоронен. Ее жизнь превратилась в череду судебных процессов. Сначала ей пришлось бороться за статус жены, а теперь свекровь требует лишить невестку посмертных выплат. Подробности — в материале Е1.RU.

Развод после смерти

Извещение о разводе пришло по почте. Елена уверяет: не понимала, что происходит, ведь она считала свою семью счастливой и крепкой. Муж не говорил, что хочет расстаться, а в судебном иске, рассказывает женщина, стояла даже не его подпись.

«Когда он уходил на СВО, его мама уговорила оставить доверенность юристу на представление его интересов — мало ли что. Военнослужащий уехал в зону спецоперации 11 ноября, а 13-го представитель обратился в суд с заявлением о разводе от его имени. Решение вынесли заочно, жену вообще никто не спрашивал, хочет ли она сохранить семью», — рассказал адвокат Елены Александр Абрамов.

Елена с Николаем были женаты с 2019 года. Пара познакомилась в интернете. У них было много общего, даже работали в одной сфере: она медсестра, он водитель скорой помощи. У каждого за плечами было по неудачному браку, у обоих подрастали дети.

Уже вскоре после знакомства они стали жить вместе и зарегистрировали брак. Семейную жизнь, вспоминает Елена, омрачали сложные отношения с родственниками супруга.

«Коля рассказывал, его родственников бесил тот факт, что он любит меня и все время тратит на семью, на сына (ребенка Елены от первого брака. — Прим. ред.), а на мать остаются „крохи“. Что он все время стремится проводить время с нами, а не с ними, родными ему по крови. Мы оба уставали от постоянного накручивания», — рассказывает жена.

Елена упрекала родню, что они спаивают Николая. По ее словам, возвращаясь от них, он часто еле стоял на ногах, а однажды в состоянии алкогольного опьянения даже поднял на нее руку.

«Я просила родственников мужа не поить его и не пытаться нас поссорить. Но, видимо, зависть к тому, что мой Коля больше любит меня, не давала им покоя, — говорит Елена. — Они твердили ему, что я его брошу и оставлю без штанов. Из-за этого мы даже заключили брачный контракт, чтобы маме его было спокойнее».

Пойти на СВО, уверяет Елена, Николай решил ради мамы: у пенсионерки нет своей квартиры. Сын хотел заработать денег и купить ей жилье. Жена сначала отговаривала мужа от контракта, но потом сдалась. Говорит, надеялась на лучшее: что супруг вернется и у них начнется спокойная семейная жизнь.

Мы мечтали, что состаримся вместе. Елена вдова военнослужащего

«Когда я получила извещение о разводе, то была в шоке. Ни перед уходом Коли на СВО, ни после того, как он уже был там, у нас даже не заходил разговор об этом. Не было никакой причины и необходимости, — говорит Елена. — Мы планировали вместе поехать отдыхать, когда у него будет отпуск».

Заочное решение о разводе Елене удалось аннулировать, но дело было возобновлено — и в апреле 2025 года суд вновь принял решение о расторжении брака. Жена подала апелляцию и оспорила его. На процесс она пришла уже со свидетельством о смерти супруга, а развестись с покойником по закону нельзя.

«Фактически не было семейных отношений»

О том, что муж умер, Елена узнала только этим летом, когда сама приехала в воинскую часть, к которой он был приписан. Ей сообщили, что Николай погиб еще 27 ноября 2024 года.

Елена оформила свидетельство о смерти и даже получила часть денег, которые ей положены как вдове участника СВО. Но мама Николая обратилась в суд и теперь требует лишить невестку всех выплат.

У них фактически не было семейных отношений, не было совместного хозяйства и общего бюджета. Алексей Шалита юрист

«Он уходил из дома. Мы поговорили с соседями, которые рассказали, что она его выгоняла с вещами, — рассказывает юрист Алексей Шалита, который представляет в суде интересы матери погибшего. — Раньше они жили на ВИЗе, а потом переехали в новую квартиру. В брачном договоре, который они заключили, он отказался от прав на эту собственность, и она даже не сделала ему там регистрацию».

Мама бойца утверждает, что в последнее время сын с женой не жили вместе, он ночевал на работе или у родственников. Пенсионерка настаивает, что Николай действительно хотел развестись с Еленой и поэтому обратился к юристу.

«В ноябре он пришел к нам с нотариально заверенным заявлением о расторжении брака. Сделал на нас доверенность, у нас заключен договор. Предмет договора — это иск о расторжении брака, представление интересов в суде. Им собственноручно было подписано ходатайство о том, что он просит суд рассмотреть иск в его отсутствие», — объясняет юрист.

У Елены в телефоне есть видео с Николаем из квартиры, где они жили вместе, она снимала мужа перед его отправкой на СВО. А еще у вдовы — десятки сообщений с признаниями в любви. С помощью этой переписки она надеется убедить суд в том, что у них была настоящая семья.

Где тело бойца?

На могиле своего мужа Елена ни разу не была — она не знает, где Николай похоронен. Вдова уверена: «груз 200» доставили в Екатеринбург и передали родственникам: сестрам и матери. Говорит, так ей сказали в военкомате.

Я даже не знаю, где тело Коли. Они скрывают его от меня. Елена вдова военнослужащего

«Мы не знаем, захоронен он вообще или нет. Обратились уже во все инстанции, чтобы выяснить это. Написали заявление в полицию, военную прокуратуру», — говорит юрист Александр Абрамов, который защищает вдову в суде.

В свою очередь представитель мамы Николая отрицает, что семья занималась похоронами. Родственники утверждают, что, получив свидетельство о смерти, Елена даже не сообщила им о гибели бойца.

Редакция E1.RU отправила запрос в свердловский военкомат, чтобы выяснить, где похоронен военнослужащий.

