Приложение, от которого невозможно отказаться: законно ли вас заставляют перейти на мессенджер Max

Качать или нет — вот в чём вопрос Источник: Артем Супонькин / UFA1.RU

Всё чаще можно увидеть в соцсетях жалобы на то, что россиян на работе или образовательных учреждениях настойчиво просят перейти на мессенджер Max. Недавно даже домовые чаты предложили заводить именно в этом приложении. Корреспондент UFA1.RU пообщался с юристами о том, законно ли это и что делать тем, кто не хочет пользоваться Max.

По словам адвоката Романа Петрова, хоть предложение перейти на российский мессенджер и носит рекомендательный характер, госучреждения вправе потребовать от своих работников сделать это.

«То же самое абсолютно законно в таких учреждениях, как школы и вузы, которые тоже являются государственными, муниципальными, — сказал он. — Эти требования основываются на двух федеральных законах — „О защите персональных данных“ и „Об информации и информационных технологиях“».

На это указал и адвокат Рамиль Гизатуллин — хотя прямо запретить пользоваться сторонними мессенджерами учреждения не могут, но их администрация вправе устанавливать, на базе какого мессенджера будет функционировать их чат.

«Так как в участии в таком чате прямо заинтересован ученик либо студент, то они будут вынуждены установить этот мессенджер, — сказал он. — Администрация банально может создать локальный акт, где пропишет функционирование чатов на базе программ для электронных вычислительных машин и баз данных, которые включены в реестр Минцифры. И всё».

По словам Гизатуллина, локальный акт хоть и можно оспаривать, но в данном случае это, скорее всего, не будет эффективно, так как администрация сможет сослаться на соответствующий реестр. Да и едва ли много людей захочет этим заниматься, а с небольшим количеством недовольных, вероятнее всего, «разговаривать не будут».

Один из доводов органов власти в пользу перехода на Max — многочисленные случаи мошенничества и «вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан» через иностранные мессенджеры. В частности, этим обосновали недавнее «ограничение» звонков через Telegram и WhatsApp со стороны Роскомнадзора.

«Я, конечно, всегда выступаю за конкуренцию и возможность людям самим выбрать тот сервис, который им подходит, — сказал руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. — К сожалению, сейчас мы живем в сложное геополитически время, что вынуждает государство отключать работу иностранных сервисов».

Эксперт согласился, что защита граждан от мошенничества — «важный аспект», однако происходит оно не только в зарубежных мессенджерах.

«Нужно понимать, что мошенники находятся и в отечественных мессенджерах, поэтому будет дальнейшая работа, в том числе и в мессенджере Max (на днях аналитики уже выявили в нем первые схемы киберпреступников. — Прим. ред.), — сказал Кусков. — Поэтому прежде всего, конечно, граждане сами должны заботиться о своей безопасности и соблюдать цифровую гигиену».

Опасения пользователей вызывает то, какое количество информации о них может собирать отечественный мессенджер, и насколько она защищена. На прошлой неделе, к примеру, стало известно, что у Max в ближайшее время появится интеграция с «Госуслугами».

«Мое личное мнение, что, если вы не совершаете каких-то незаконных действий, вам не стоит бояться использования отечественных мессенджеров и мобильной связи, — считает Роман Петров. — Если вам надо защитить свою информацию, например, о бизнесе, есть иные способы защиты».

У самых яростных противников перехода на Max пока еще остаются способы, как можно отстоять свою позицию. Например, в случае перехода домового чата на отечественный мессенджер, рассказывал UFA1.RU юрист Максим Меньшиков, жители могут потребовать уведомлять себя о важных событиях вообще без использования новых технологий.

«Собственники могут не заходить в этот чат и сказать: „Окей, тогда обо всех мероприятиях уведомляйте меня как положено по закону: телеграммами, общими собраниями, объявлениями и так далее“. Но это если они так захотят», — сказал юрист.