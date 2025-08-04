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Политика Трамп раскрыл, что ждет Россию, когда закончится дедлайн для перемирия с Украиной

Трамп раскрыл, что ждет Россию, когда закончится дедлайн для перемирия с Украиной

Американский лидер пригрозил новыми санкциями

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Также Трамп угрожал странам, которые покупают нефть и газ у РФ | Источник: Andrew Harnik / AP PhotoТакже Трамп угрожал странам, которые покупают нефть и газ у РФ | Источник: Andrew Harnik / AP Photo

Также Трамп угрожал странам, которые покупают нефть и газ у РФ

Источник:

Andrew Harnik / AP Photo

США введут новые санкции против России, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный Дональдом Трампом срок — 8 августа. Американский лидер признал, что РФ удается их избегать.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — поделился президент США с журналистами.

В конце июля Трамп официально сократил 50-дневный срок, который давал на урегулирование конфликта. Американский лидер угрожал ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России. Еще в списке угроз были вторичные пошлины против стран, которые покупают нефть и газ у России.

Во время общения с журналистами американский лидер рассказал о возможном визите своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе. Он добавил, что, скорее всего, это произойдет в среду или четверг.

«Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним», — заявил Трамп, добавив: «Посмотрим, что произойдет».

Еще президент США напомнил, что две ранее передислоцированные атомные подводные лодки США прибыли в «нужный регион».

«Я уже делал заявление, и ответ таков: они находятся в том регионе, где им и положено быть», — заявил Трамп.

Американский лидер заявлял, что теперь эти подлодки стали «ближе к России». Разместить их «в соответствующих регионах» Трамп решил после заявлений зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
США Россия Украина Политика Дональд Трамп Санкции
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