Трамп раскрыл, что ждет Россию, когда закончится дедлайн для перемирия с Украиной

Также Трамп угрожал странам, которые покупают нефть и газ у РФ Источник: Andrew Harnik / AP Photo

США введут новые санкции против России, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный Дональдом Трампом срок — 8 августа. Американский лидер признал, что РФ удается их избегать.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет», — поделился президент США с журналистами.

В конце июля Трамп официально сократил 50-дневный срок, который давал на урегулирование конфликта. Американский лидер угрожал ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России. Еще в списке угроз были вторичные пошлины против стран, которые покупают нефть и газ у России.

Во время общения с журналистами американский лидер рассказал о возможном визите своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе. Он добавил, что, скорее всего, это произойдет в среду или четверг.

«Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним», — заявил Трамп, добавив: «Посмотрим, что произойдет».

Еще президент США напомнил, что две ранее передислоцированные атомные подводные лодки США прибыли в «нужный регион».

«Я уже делал заявление, и ответ таков: они находятся в том регионе, где им и положено быть», — заявил Трамп.