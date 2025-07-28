«Установленные сроки часто гибкие»: что о новом ультиматуме Трампа для России думают в мире

Президент США Дональд Трамп 28 июля сказал, что собирается сократить 50-дневный срок, ранее отведенный России для заключения мира с Украиной. Во вторник, 29 июля, он заявил, что новый дедлайн составит 10 дней и закончится 8 августа.
Решение Трампа сократить 50-дневный срок получило большое обсуждение в мире. Некоторые считают, что у него действительно кончилось терпение. Другие же отмечают, что американский лидер не всегда соблюдает дедлайны, которые устанавливает. О том, как на это отреагировали зарубежные СМИ, читайте в нашем материале.
Ответ Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва приняла к сведению заявление Трампа, пишут РИА Новости.
«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее», — коротко ответил Песков на просьбу прокомментировать высказывание.
Реакция зарубежных СМИ
По мнению The Times, сдвиг дедлайна говорит о том, что у Трампа кончилось терпение.
«Позиция Трампа постепенно ужесточалась в течение нескольких месяцев с тех пор, как в конце марта он впервые заявил, что „зол“ на Путина, но он всегда казался готовым дать российскому лидеру больше возможностей», — отмечает The Times.
Британская газета The Guardian написала, что «новый срок знаменует собой резкое ускорение процесса в отношении России и Украины и будет приветствоваться в Киеве».
«Но ключевой вопрос остается открытым: что сделает Трамп на самом деле, когда время истечет?» — написало издание.
«Новый срок, установленный Трампом, подчеркивает его растущее разочарование нежеланием Путина идти на компромисс», — считает The New York Times.
Американский телеканал CNN, комментируя заявление Трампа, отметил, что тот не всегда соблюдает установленные им сроки.
«Многие аналитики отмечают, что сроки, установленные Трампом, часто гибкие. Он регулярно обещает что-то через „две недели“, а затем не выполняет. Сроки введения пошлин регулярно переносились, когда торговые соглашения не заключались», — написало СМИ.
Газета Politico напомнила, что во время своей предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал прекратить конфликт между Россией и Украиной в течение одного дня.
«По мере того, как попытки добиться прекращения огня терпят неудачу, Трамп начал высказывать редкую для себя критику в адрес Путина», — добавило издание.
Bloomberg также написало, что «окончание конфликта оказалось недостижимым для американского президента». Агентство добавило, что реализация угрозы Трампа о введении вторичных санкций ударит по Индии и Китаю:
«Двум крупным торговым партнерам, поскольку Трамп стремится заключить соглашение о снижении пошлин и других барьеров с Нью-Дели, а в настоящее время в Стокгольме находятся переговорщики, стремящиеся продлить торговое перемирие с Пекином… Администрация Трампа вряд ли введет тарифы для крупных покупателей российских энергоносителей, таких как Китай, Индия и ЕС, учитывая сложные торговые переговоры с ними».
Напомним, 14 июля Трамп объявил, что через 50 дней введет импортные пошлины в 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если не будет заключено перемирие на Украине. После этого сообщалось, что Трамп допускает введение вторичных санкций против России даже раньше объявленного им срока в 50 дней.
Спустя две недели госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за того, что его разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным якобы не приводят к прекращению конфликта РФ и Украины.
Уже 28 июля во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп объявил о намерении сократить 50-дневный срок, ранее отведенный России для заключения мира с Украиной. В прямой трансляции Fox News Трамп сказал, что «разочарован президентом Путиным», и добавил, что хочет сократить дедлайн до 10–12 дней.