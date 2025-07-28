НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

штиль.

 753мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 82,22
EUR 95,00
Стригли газон ножницами
Куда поехать на электричке
Открыли склады под Ярославлем
Обносят алкомаркет
Загорелся бензовоз
Выиграл 10 миллионов
Змея на пляже
Летние предложения медцентров Ярославля
Срезали лежачие полицейские
Дорогие круизы на теплоходе
Политика «Установленные сроки часто гибкие»: что о новом ультиматуме Трампа для России думают в мире

«Установленные сроки часто гибкие»: что о новом ультиматуме Трампа для России думают в мире

Президент США сократил ранее отведенный 50-дневный срок

58
Написать комментарий
По истечении срока Трамп грозится ввести торговые пошлины | Источник: The White House / whitehouse.gov По истечении срока Трамп грозится ввести торговые пошлины | Источник: The White House / whitehouse.gov

По истечении срока Трамп грозится ввести торговые пошлины

Источник:

The White House / whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп 28 июля сказал, что собирается сократить 50-дневный срок, ранее отведенный России для заключения мира с Украиной. Во вторник, 29 июля, он заявил, что новый дедлайн составит 10 дней и закончится 8 августа.

Решение Трампа сократить 50-дневный срок получило большое обсуждение в мире. Некоторые считают, что у него действительно кончилось терпение. Другие же отмечают, что американский лидер не всегда соблюдает дедлайны, которые устанавливает. О том, как на это отреагировали зарубежные СМИ, читайте в нашем материале.

Ответ Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва приняла к сведению заявление Трампа, пишут РИА Новости.

«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее», — коротко ответил Песков на просьбу прокомментировать высказывание.

Реакция зарубежных СМИ

По мнению The Times, сдвиг дедлайна говорит о том, что у Трампа кончилось терпение.

«Позиция Трампа постепенно ужесточалась в течение нескольких месяцев с тех пор, как в конце марта он впервые заявил, что „зол“ на Путина, но он всегда казался готовым дать российскому лидеру больше возможностей», — отмечает The Times.

Британская газета The Guardian написала, что «новый срок знаменует собой резкое ускорение процесса в отношении России и Украины и будет приветствоваться в Киеве».

«Но ключевой вопрос остается открытым: что сделает Трамп на самом деле, когда время истечет?» — написало издание.

«Новый срок, установленный Трампом, подчеркивает его растущее разочарование нежеланием Путина идти на компромисс», — считает The New York Times.

Американский телеканал CNN, комментируя заявление Трампа, отметил, что тот не всегда соблюдает установленные им сроки.

«Многие аналитики отмечают, что сроки, установленные Трампом, часто гибкие. Он регулярно обещает что-то через „две недели“, а затем не выполняет. Сроки введения пошлин регулярно переносились, когда торговые соглашения не заключались», — написало СМИ.

Газета Politico напомнила, что во время своей предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал прекратить конфликт между Россией и Украиной в течение одного дня.

«По мере того, как попытки добиться прекращения огня терпят неудачу, Трамп начал высказывать редкую для себя критику в адрес Путина», — добавило издание.

Bloomberg также написало, что «окончание конфликта оказалось недостижимым для американского президента». Агентство добавило, что реализация угрозы Трампа о введении вторичных санкций ударит по Индии и Китаю:

«Двум крупным торговым партнерам, поскольку Трамп стремится заключить соглашение о снижении пошлин и других барьеров с Нью-Дели, а в настоящее время в Стокгольме находятся переговорщики, стремящиеся продлить торговое перемирие с Пекином… Администрация Трампа вряд ли введет тарифы для крупных покупателей российских энергоносителей, таких как Китай, Индия и ЕС, учитывая сложные торговые переговоры с ними».

Напомним, 14 июля Трамп объявил, что через 50 дней введет импортные пошлины в 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если не будет заключено перемирие на Украине. После этого сообщалось, что Трамп допускает введение вторичных санкций против России даже раньше объявленного им срока в 50 дней.

Спустя две недели госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за того, что его разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным якобы не приводят к прекращению конфликта РФ и Украины.

Уже 28 июля во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп объявил о намерении сократить 50-дневный срок, ранее отведенный России для заключения мира с Украиной. В прямой трансляции Fox News Трамп сказал, что «разочарован президентом Путиным», и добавил, что хочет сократить дедлайн до 10–12 дней.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Трамп Ультиматум Дедлайн Мир СМИ Россия Украина СВО
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Что посмотреть в Абхазии и как там на самом деле относятся к отдыхающим? Туристка — об отпуске в Сухуме
Дарья Воронина
Мнение
Кричали «Ху!», катались по полу и прыгали 15 минут: что такое динамическая медитация Ошо — впечатления журналистки
Полина Шевчукова
Мнение
«Первый раз вижу летом такую пустующую Анапу». Туристка рассказала, как бюджетно отдохнула на курорте, куда все боятся ехать
Екатерина Железнова
Журналистка
Мнение
Возможен даже инфаркт. Что будет с сердцем, если неправильно чистить зубы
Альберт Ищенко
Мнение
«Чувствовали себя в безопасности»: туристка с дочкой провели отпуск в Чечне. Ее впечатления
Марина Власова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление