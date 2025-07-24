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Политика Бастрыкин, Володин и Путин. Кто из российской элиты пришел проститься с первой женщиной-главой Верховного суда РФ. Фото

Бастрыкин, Володин и Путин. Кто из российской элиты пришел проститься с первой женщиной-главой Верховного суда РФ. Фото

У ЦКБ, где прошла траурная церемония, заметили кортежи из Aurus с мигалками

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4 комментария
Рассказываем, кто пришел на церемонию прощания с Ириной Подносовой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, РБК / T.meРассказываем, кто пришел на церемонию прощания с Ириной Подносовой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, РБК / T.me

Рассказываем, кто пришел на церемонию прощания с Ириной Подносовой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU, РБК / T.me

Сегодня, 24 июля, в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управделами президента простились с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Она скончалась на 72-м году жизни.

С самого утра у больницы усилили меры безопасности: территорию оцепили, сотрудники ОМОН проверили крыши в округе. Всё дело в том, что на церемонию прощания приехали высокопоставленные российские чиновники и даже Владимир Путин. MSK1.RU рассказывает, кто из российской элиты почтил память главы Верховного суда.

Ближе к обеду запад Москвы встал в пробки, несколько улиц, среди которых Кутузовский проспект и Рублевское шоссе, перекрыли. Спустя некоторое время MSK1.RU заметил у ЦКБ кортеж из шести премиальных автомобилей Aurus.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент зашел в прощальный зал под музыку с букетом красных роз. Он перекрестился и склонил голову у гроба покойной, а потом подошел к ее близким. Фотографии с закрытой части прощания опубликовали на сайте Кремля.

Владимир Путин выразил соболезнования близким Ирины Подносовой

Источник:

РБК / T.me

Источник: Григорий Сысоев / РИА НовостиИсточник: Григорий Сысоев / РИА Новости
Источник:

Григорий Сысоев / РИА Новости

Источник: Григорий Сысоев / РИА НовостиИсточник: Григорий Сысоев / РИА Новости
Источник:

Григорий Сысоев / РИА Новости

После прощания Путин уехал в Архангельскую область.

Президент России и глава Верховного суда в 1975-м окончили один курс юридического факультета Ленинградского государственного университета. Однокурсником Путина и Подносовой был и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Бастрыкин также приехал на церемонию прощания. Помимо него приехал и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

На прощание приехал Александр Бастрыкин (в фуражке)

Источник:

Индира Лебедева / StarHit

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Приехала почтить память Подносовой и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник:

Индира Лебедева / StarHit

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На служебном автомобиле c мигалками к ЦКБ управделами президента приехал и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Источник:

Индира Лебедева / StarHit

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В ЦКБ управделами президента приехал бывший глава правительства России Сергей Степашин.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

У Центральной клинической больницы сегодня также заметили дипломата и представителя президента РФ в Конституционном суде Дмитрия Мезенцева.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В помещении траурного зала MSK1.RU заметил венки от различных органов Фемиды, судебных приставов, юридических вузов, Гильдии адвокатов, правительства Москвы и управления делами президента.

Источник: Индира Лебедева / StarHitИсточник: Индира Лебедева / StarHit
+2
Источник: Индира Лебедева / StarHitИсточник: Индира Лебедева / StarHit

Напомним, карьера Подносовой как судьи началась в 1990 году. Тогда она была назначена судьей Лужского городского суда Ленинградской области, где стала председателем, а позже возглавила региональный суд. MSK1.RU вспоминал самые громкие дела, которые рассматривала Подносова.

По предварительным данным, Ирина Подносова умерла из-за онкологического заболевания. На должности главы ВС РФ она пробыла чуть больше года. Ее предшественник, первый председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, умер в феврале 2024-го в возрасте 80 лет. На прощание с ним также приезжал Владимир Путин.

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Екатерина РябчукЕкатерина Рябчук
Екатерина Рябчук
Специальный корреспондент MSK1.RU
Ирина Подносова Путин Александр Бастрыкин Владимир Колокольцев Прощание
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