Бастрыкин, Володин и Путин. Кто из российской элиты пришел проститься с первой женщиной-главой Верховного суда РФ. Фото

Сегодня, 24 июля, в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управделами президента простились с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Она скончалась на 72-м году жизни.
С самого утра у больницы усилили меры безопасности: территорию оцепили, сотрудники ОМОН проверили крыши в округе. Всё дело в том, что на церемонию прощания приехали высокопоставленные российские чиновники и даже Владимир Путин. MSK1.RU рассказывает, кто из российской элиты почтил память главы Верховного суда.
Ближе к обеду запад Москвы встал в пробки, несколько улиц, среди которых Кутузовский проспект и Рублевское шоссе, перекрыли. Спустя некоторое время MSK1.RU заметил у ЦКБ кортеж из шести премиальных автомобилей Aurus.
Президент зашел в прощальный зал под музыку с букетом красных роз. Он перекрестился и склонил голову у гроба покойной, а потом подошел к ее близким. Фотографии с закрытой части прощания опубликовали на сайте Кремля.
После прощания Путин уехал в Архангельскую область.
Президент России и глава Верховного суда в 1975-м окончили один курс юридического факультета Ленинградского государственного университета. Однокурсником Путина и Подносовой был и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин также приехал на церемонию прощания. Помимо него приехал и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Приехала почтить память Подносовой и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
На служебном автомобиле c мигалками к ЦКБ управделами президента приехал и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
В ЦКБ управделами президента приехал бывший глава правительства России Сергей Степашин.
У Центральной клинической больницы сегодня также заметили дипломата и представителя президента РФ в Конституционном суде Дмитрия Мезенцева.
В помещении траурного зала MSK1.RU заметил венки от различных органов Фемиды, судебных приставов, юридических вузов, Гильдии адвокатов, правительства Москвы и управления делами президента.
Напомним, карьера Подносовой как судьи началась в 1990 году. Тогда она была назначена судьей Лужского городского суда Ленинградской области, где стала председателем, а позже возглавила региональный суд. MSK1.RU вспоминал самые громкие дела, которые рассматривала Подносова.
По предварительным данным, Ирина Подносова умерла из-за онкологического заболевания. На должности главы ВС РФ она пробыла чуть больше года. Ее предшественник, первый председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, умер в феврале 2024-го в возрасте 80 лет. На прощание с ним также приезжал Владимир Путин.