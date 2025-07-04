Пентагон прекратил поставки оружия Украине, а РФ ждет согласования даты третьего раунда переговоров: главное об СВО за неделю

Россия освободила пять населенных пунктов за неделю Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину. В Европе обеспокоены, что Киев может не продержаться без внешней помощи два месяца. Президент России Владимир Путин впервые за три года пообщался с главой Франции Эммануэлем Макроном по поводу урегулирования конфликта, а также обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом, на каких условиях Москва готова закончить СВО. Расскажем о том, что произошло в зоне спецоперации, и о политических решениях на этой неделе.

Взаимные атаки

На этой неделе количество беспилотников, пытающихся атаковать Россию, возросло. Еще в начале недели их число не превышало 20 штук, однако в последующие дни увеличилось почти до 70.

В ночь с 29 на 30 июня над Россией сбили 15 украинских дронов:

десять — над территорией Курской области;

пять — над акваторией Азовского моря.

В течение дня 30 июня силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника: один — над территорией Белгородской области, еще один — над территорией Ростовской области.

В течение ночи 1 июля количество дронов увеличилось. Силы ПВО уничтожили и перехватили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

17 БПЛА — над территорией Республики Крым;

16 БПЛА — над территорией Ростовской области;

11 БПЛА — над акваторией Азовского моря;

5 БПЛА — над территорией Курской области;

4 БПЛА — над территорией Саратовской области;

3 БПЛА — над акваторией Черного моря;

2 БПЛА — над территорией Белгородской области;

по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.

По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, в Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы и частный сектор. В результате атаки пострадала одна женщина, ей оказали медицинскую помощь. Также под ударами оказались жилые дома в Фащевке Перевальского муниципального округа и Антраците. В городе Петровском городского округа Красный Луч повредило участок железнодорожного полотна. В Сватово ВСУ ударили по поликлинике. К счастью, обошлось без жертв.

+1

Одно из предприятий в Ижевске тоже подверглось атаке беспилотников. В городе отменили все массовые мероприятия, запланированные на 1–2 июля, сообщили в мэрии. По информации главы Удмуртии Александра Бречалова, в результате атаки погибли три человека, 35 были госпитализированы.

Глава республики прибыл на место происшествия Источник: brechalov / Telegram

Еще одна атака на регион была совершена 4 июля. Силы ПВО уничтожили три дрона.

В ночь на 2 июля число атак БПЛА на российские регионы сократилось. Их было всего пять: по два БПЛА уничтожили над территориями Курской и Ростовской областей и один БПЛА — над территорией Республики Крым. Однако к утру их количество увеличилось. ВСУ пытались атаковать Республику Крым. Силы ПВО уничтожили восемь украинских дронов.

Самая большая атака на этой неделе по количеству беспилотников была в ночь на 3 июля. По информации Минобороны, ПВО уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

27 БПЛА — над территорией Белгородской области;

22 БПЛА — над территорией Воронежской области;

10 БПЛА — над территорией Липецкой области;

8 БПЛА — над территорией Курской области;

2 БПЛА — над территорией Республики Крым.

По информации губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе. В результате атаки погибла женщина 1954 года рождения. Еще два человека получили ранения.

Дрон врезался в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце Источник: Игорь Артамонов / Telegram

Днем 3 июля взрыв прогремел в центре Луганска. Погиб бывший мэр города Манолис Пилавов, еще три человека получили ранения. Следственный комитет России квалифицировал дело как теракт.

На месте происшествия в центре Луганска провели осмотр Источник: Следком / Telegram

В ночь на 4 июля из-за атаки сильно пострадала Ростовская область, а также Подмосковье. Силы ПВО уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

26 — над территорией Ростовской области;

12 — над территорией Курской области;

6 — над территорией Белгородской области;

3 — над территорией Орловской области;

1 — над территорией Липецкой области.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки погибла женщина.

Кадры из Азова Ростовской области, где в результате атаки БПЛА ВСУ поврежден жилой дом Источник: SHOT / Telegram

В Подмосковье без света из-за украинских беспилотников остались жители Сергиева Посада. По информации главы городского округа Оксаны Ерохановой, известно о 4 взрывах в районе микрорайона Звездочка, пострадал один человек.

Момент пролета БПЛА над Сергиевым Посадом Источник: Осторожно, новости / Telegram

Еще одна атака была совершена по Петровскому району Донецка. Снаряд упал прямо на дорогу и проезжающую машину в которой находились люди: двое мужчин и две женщины. Никто из них не выжил.

Снаряд упал прямо на дорогу и проезжающую мимо машину Источник: ТАСС / Telegram

Несмотря на продолжительные атаки со стороны ВСУ, российские военные продвигаются в зоне спецоперации. На этой неделе ВС РФ освободили населенные пункты Червоная Зирка и Новоукраинка в ДНР, а также Разино и Предтечино. Глава ЛНР Пасечник подтвердил, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена.

Также ВС РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам на Украине за неделю. 30 июня в районе населенного пункта Конотоп в Сумской области ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ и места для хранения БПЛА.

2 июля российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Яблоновка.

3 июля ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе населенного пункта Краматорск. Также российские военнослужащие сбили семь крылатых ракет Storm Shadow и управляемую ракету большой дальности «Нептун» ВСУ.

Кроме взаимных атак, Россия и Украина на этой неделе провели очередной обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей. По информации Минобороны РФ, российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывают помощь. После этого их отправят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Минобороны РФ показало первые кадры с нового обмена военнопленными Источник: Смотрим / Telegram

Поставки американского оружия Киеву

На этой неделе Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократили, пишет Politico.

Как сообщает NBC News, Вашингтон должен был передать Киеву оружие, которое обещали поставить еще во времена администрации Джо Байдена. Речь идет о десятках ракет Patriot, тысячах снарядов 155 мм для гаубиц, более чем сотне ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных реактивных систем GMLRS, а также десятках ПЗРК Stinger и гранатометов.

При этом до Украины теперь не дойдет и та часть американского вооружения, которая уже была доставлена в Европу. В частности, по информации источников в Белом доме и конгрессе, которые приводит The Wall Street Journal, у границ в Польше сейчас находятся «более двух десятков ракет Patriot PAC-3».

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что решение о приостановке отправки вооружений Украине принято для защиты интересов США. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер также подтвердил, что США должны заботиться о своих стратегических оборонных возможностях, необходимых для проецирования силы.

Генсек НАТО Марк Рютте в эфире Fox News считает, что Украина не может обойтись без помощи по боеприпасам и ПВО даже в краткосрочной перспективе.

«Я понимаю, что США должны заботиться о своих запасах, и в то же время мы должны допустить некоторую гибкость здесь», — призвал он Вашингтон подумать дважды над своим решением.

Так же считают и в Германии. Немецкая газета Bild со ссылкой на военного эксперта Карло Масала написала, что без внешней помощи ВСУ смогут продержаться два месяца, «после чего ситуация станет критической».

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получала официальных уведомлений о приостановке военной помощи, в том числе средств ПВО. Он также отметил, что все детали поставок уточняются. В Киеве не стали открыто критиковать решение Белого дома, но признали, что оно ставит Украину в сложное положение.

В России считают, что сокращение западных поставок оружия Украине приблизит окончание конфликта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах. Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.

Будущее мирных переговоров

Президент России Владимир Путин впервые за три года пообщался с главой Франции Эммануэлем Макроном. В Кремле сообщили, что во время телефонного разговора политики затронули тему Украины. По словам Пескова, беседа дала хорошую возможность донести позиции сторон. При этом французский президент не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых реалий на земле. Также лидеры стран не обсуждали возможность личной встречи.

Вечером 3 июля Владимир Путин обсудил решение конфликта на Украине с Дональдом Трампом. По телефону главы двух государств общались почти час.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Трамп вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении украинского конфликта. Российский лидер заявил, что продолжается поиск политического переговорного решения конфликта. Путин сказал Трампу, что Россия будет добиваться поставленных целей и не отступится от них.

«В целом разговор, как всегда между этими лидерами, шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным. Президенты, естественно, продолжат свое общение. Такая договоренность имеется», — заявил Ушаков.

Однако Трамп оказался «очень разочарован» телефонным разговором с Путиным. Американский лидер заявил: «Не думаю, что он собирается останавливаться, и это очень плохо». Реакцию президента США сегодня прокомментировал Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами, но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию», — цитирует Пескова РБК.