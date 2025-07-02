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Политика Губернатор Ярославской области назначил нового руководителя Министерства цифрового развития

Губернатор Ярославской области назначил нового руководителя Министерства цифрового развития

На работу в правительство перешел директор филиала «МТС»

489
10 комментариев
Руководитель ярославского филиала МТС перейдет на работу в правительство Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРуководитель ярославского филиала МТС перейдет на работу в правительство Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Руководитель ярославского филиала МТС перейдет на работу в правительство Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

2 июля губернатор Ярославской области Михаил Евраев назначил исполняющим обязанности министра цифрового развития 43-летнего Максима Бартыкова, ранее он руководил филиалом ПАО «МТС» в Ярославской области.

«Он имеет профильное образование и большой практический и управленческий опыт в сфере информатизации и связи. <…> Уверен, что знания и опыт помогут Максиму Максимовичу эффективно развивать цифровую инфраструктуру региона, внедрять передовые технологии и улучшать качество услуг связи», — прокомментировал глава региона.

Максим Батрыков родом из Нижегородской области, окончил Нижегородский государственный технический университет. Ранее работал в Центральном филиале ПАО «МегаФон», с 2018 года руководил нижегородским отделением компании. С декабря 2023 года возглавлял филиал МТС в Ярославской области.

Как отметили в администрации Ярославской области, Максиму Бартыкову удалось принять участие в реализции инфраструктурных проектов, в том числе во время Олимпиады в Сочи в 2014-м и чемпионата мира по футболу в 2018-м.

Среди наград Батракова — благодарственное письмо Президента РФ и почетная грамота министра связи РФ.​

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заместитель главного редактора
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Комментарии
10
Гость
23 минуты
Ой петросяны! Рассмешили! Какое там цифровое развитие? Когда мобильный интернет чуть ли не каждый день глушат
Гость
1 час
это хорошее назначение 100% Михаилу Евраеву респект 👍💯
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