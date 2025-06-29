«Оставил яркий след в сердцах»: в Ярославской области скончался советник губернатора

В Ярославской области скончался Александр Кошкин Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Михаил Евраев

В ночь на 29 июня в Ярославской области скончался экс-глава Любимского района, ныне советник губернатора Александр Кошкин. Ему было 69 лет.

«Он оставил после себя яркий след в сердцах многих. Под руководством Александра Викторовича в районе создана благоприятная инвестиционная среда, увеличены темпы социально-экономического развития с упором на сельское хозяйство», — сообщил глава Любимского округа Алексей Дмитриев.

Александр Кошкин оставил пост главы Любимского района в августе 2024 года. Он руководил районом четыре срока, всего — 20 лет.

Как сообщают в администрации, за время его работы в Любиме проведен капремонт поликлинического отделения районной больницы, на селе построены фельдшерско-акушерские пункты. В районном центре и других населенных пунктах отремонтированы придомовые территории.

О вкладе Александра Кошкина в регион также рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«При нем Любим стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В июле прошлого года Александру Викторовичу присвоили почетное звание „Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации“», — указано в сообщении главы региона.

Информация о месте и времени прощания будет известна позднее.