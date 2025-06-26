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Политика Путин выступил с речью. Он рассказал, как Россию пытаются ограбить

Путин выступил с речью. Он рассказал, как Россию пытаются ограбить

Пересказываем главное из выступления президента

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23 комментария
Путин объяснил, как идут дела в экономике | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПутин объяснил, как идут дела в экономике | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Путин объяснил, как идут дела в экономике

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

26 июня Владимир Путин выступил на площадке Евразийского экономического форума. Он проходит в Белоруссии, среди участников — президенты Казахстана, Киргизии, Кубы и другие. В своей речи Путин рассказал об экономике, диалоге с Западом и международной политике. Собрали главные тезисы.

Об активах России

Путин вспомнил о золотовалютных активах, которые до сих пор остаются на Западе. Президент подчеркнул, что их пытаются не просто украсть, а устроить настоящий грабеж. Так как кража подразумевает тайное похищение, а здесь происходит прямой грабеж. Впрочем, об этой же теме Путин сказал и с иронией.

«Значительный объем российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер. А это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», — с улыбкой сказал президент.

Он отметил, что 93% расчетов между странами ЕАЭС уже проводятся в национальных валютах. Совокупный ВВП участников Евразийского союза увеличился с $1,6 до $2,6 трлн, а товарооборот с третьими странами увеличился на 38% — теперь это $800 млрд. Путин подчеркнул, что этот объем сопоставим с ведущими экономическими державами мира.

О конфликте Ирана и Израиля

Израильско-иранский конфликт ушел в прошлое. Следовательно, ЕАЭС сможет развивать отношения со всеми странами Ближнего Востока.

«В мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном, — цитирует Путина ТАСС. — Дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, там конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава богу, будем считать в прошлом».

Другие тезисы

  • Всемирный банк — политически ангажирован, из-за этого с ним важнее вести диалог.

  • Уровень безработицы в странах ЕАЭС снизился до 2,8%, а в России — 2,3%. Это один из лучших показателей в мире.

Под конец Путин рассказал о развитии ЕАЭС и перспективах Союза.

«Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки. Укрепляются контакты с многосторонними структурами, вот вы упоминали сейчас об этом, сказали, это и БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз и другие, — объяснил Путин. — Евразийским союзом заключен целый ряд преференциальных договоренностей с крупными торговыми партнерами: Вьетнам, Сингапур, Сербия. В мае вступило в силу соглашения о свободной торговле с Ираном».

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Комментарии
23
JayroslavMudryi
1 час
А я сейчас вам расскажу от куда они хотели на Белорусь напасть
Гость
1 час
а нас ограбили лет цать назад и продолжают
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