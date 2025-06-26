Путин выступил с речью. Он рассказал, как Россию пытаются ограбить

Путин объяснил, как идут дела в экономике Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

26 июня Владимир Путин выступил на площадке Евразийского экономического форума. Он проходит в Белоруссии, среди участников — президенты Казахстана, Киргизии, Кубы и другие. В своей речи Путин рассказал об экономике, диалоге с Западом и международной политике. Собрали главные тезисы.

Об активах России

Путин вспомнил о золотовалютных активах, которые до сих пор остаются на Западе. Президент подчеркнул, что их пытаются не просто украсть, а устроить настоящий грабеж. Так как кража подразумевает тайное похищение, а здесь происходит прямой грабеж. Впрочем, об этой же теме Путин сказал и с иронией.

«Значительный объем российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер. А это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», — с улыбкой сказал президент.

Он отметил, что 93% расчетов между странами ЕАЭС уже проводятся в национальных валютах. Совокупный ВВП участников Евразийского союза увеличился с $1,6 до $2,6 трлн, а товарооборот с третьими странами увеличился на 38% — теперь это $800 млрд. Путин подчеркнул, что этот объем сопоставим с ведущими экономическими державами мира.

О конфликте Ирана и Израиля

Израильско-иранский конфликт ушел в прошлое. Следовательно, ЕАЭС сможет развивать отношения со всеми странами Ближнего Востока.

«В мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном, — цитирует Путина ТАСС. — Дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, там конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава богу, будем считать в прошлом».

Другие тезисы

Всемирный банк — политически ангажирован, из-за этого с ним важнее вести диалог.

Уровень безработицы в странах ЕАЭС снизился до 2,8%, а в России — 2,3%. Это один из лучших показателей в мире.

Под конец Путин рассказал о развитии ЕАЭС и перспективах Союза.