«Мы не добиваемся капитуляции»: Путин пояснил, чего на самом деле хочет от Украины и какие планы есть на СВО

Президент России Владимир Путин упомянул СВО во время пленарной сессии на экономическом форуме. Ведущий Надим Котейш, директор Sky News Arabia, спросил российского лидера, будет ли Россия добиваться от Владимира Зеленского безоговорочной капитуляции.

Котейш сравнил украинско-российскую ситуацию с ирано-израильским конфликтом.

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на реалиях, которые сложились на земле», — ответил Путин.

Отвечая на вопрос о войне Ирана и Израиля, Путин заявил, что хотел бы, чтобы заявления, когда лидер одной страны допускает убийство лидера другой, оставались только на уровне риторики.

После этого ведущий спросил, насколько далеко может зайти российская армия.

«Русский и украинский народы — один народ. В этом смысле вся Украина наша», — ответил Путин.

Однако Россия никогда не подвергала сомнению суверенитет Украины. Независимость и суверенитет этой страны основаны на декларации, которая предписывает ей быть нейтральным и внеблоковым государством, напомнил Путин.

«Там, где ступает нога русского солдата, то — наше», — сказал в заключении Путин.

После этого президент России напомнил о переговорах, которые начинались с Украиной в 2022 году.

«Я был готов встречаться с главой режима в Киеве и поставить точку, но нет, приехал Джонсон и отговорил их», — сказал глава РФ.

Не обошел стороной Владимир Путин и вопрос текущей ситуации на СВО.

«У нас нет такой задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю», — отметил он.

В заключении он выразил надежду, что Киев никогда не использует «грязную» бомбу, потому что это стало бы последней их ошибкой.

XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит 18–21 июня 2025 года. Главная его тема в этом году заявлена так: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Участие в ПМЭФ-2025 подтвердили 20 тысяч представителей 140 стран и территорий. Центральным событием традиционно стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.