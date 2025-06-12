Путин анонсировал изменения в устройстве армии. Главное

В России уже ведут работу по созданию войск беспилотных систем Источник: Kremlin.ru











12 июня Владимир Путин провел совещание по госпрограмме вооружения на 2027–2036 годы. Главными темами стали модернизация средств ПВО, космических систем, беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов. Путин анонсировал создание нового рода войск, а именно войск беспилотных систем.

Президент отметил, что опыт СВО показал сильные изменения в современном воздушном бое. Летательные аппараты разных видов и классов постоянно совершенствуются. Путин озвучил цифры: с начала спецоперации средства ПВО уничтожили более 80 тысяч воздушных целей (включая ракеты и реактивные снаряды).

«Мы видим стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов. Они способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника. Так, сейчас именно на счету наших операторов дронов значительная часть (до 50 процентов) уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника.

Кроме того, беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет», — подчеркнул Путин.

Видео с совещания Источник: Kremlin.ru

В связи с этим он объявил, что в России уже создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск. Путин поручил обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие.

«Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставках современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск», — объяснил президент.

Источник: Kremlin.ru









