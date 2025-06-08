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Политика Переговоры России и Украины Колонна с телами стоит на границе с Украиной: что известно о срыве обмена

Колонна с телами стоит на границе с Украиной: что известно о срыве обмена

Процесс может затянуться до следующей недели

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25 комментариев
Машины ожидают представителей Украины | Источник: Дмитрий Радченко / ТАСС Машины ожидают представителей Украины | Источник: Дмитрий Радченко / ТАСС

Машины ожидают представителей Украины

Источник:

Дмитрий Радченко / ТАСС

Гуманитарная акция по передаче тел возможно будет проведена на следующей неделе. Сейчас Россия ждет официальное уведомление от Киева. Об этом сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

«Есть сигналы о том, что гуманитарная акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел», — заявил Зорин. 

Российская сторона доставила первую партию тел в район обмена, сообщил представитель российской переговорной группы. Это 1 212 тел украинских военнослужащих, все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены. 

«Мы готовы вернуть более 6 тысяч тел партиями, автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом. Каких-либо других комментариев в части, касаясь полемики о том, что это какое-то политизированное решение, у меня нет», — сказал Зорин. 

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему готова выполнить договоренности. 

«Это сугубо гуманитарная акция, не первая. Мы, российская сторона, абсолютно готовы выполнить все договоренности, имплементировать все договоренности, как в контексте возвращения тел погибших украинских военнослужащих, так и в контексте обмена военнопленными», — добавил генерал-лейтенант. 

Иностранные журналисты прибыли в Брянскую область, где находятся фуры-рефрижераторы с телами военнослужащих Вооруженных сил Украины. На месте работают французские, арабские, итальянские журналисты. Также есть представители СМИ из Голландии, Германии и стран Латинской Америки. Для них открыли рефрижераторы, чтобы доказать их содержимое. 

Россия готова к обмену

Источник:

ТАСС / Telegram

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Россия привезла на границу рефрижераторы с телами, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в Стамбуле. Помимо погибших стороны должны обменяться ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет. Однако, по словам Мединского, украинская сторона неожиданно перенесла обмен.  Он призвал похоронить погибших по-человечески. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Обмен телами погибших Граница с Украиной Александр Зорин
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Комментарии
25
Гость
8 июня, 14:32
Молох доволен - богатую жатву обеспечиваем 24/7/365/~
Гость
8 июня, 14:52
А потом в этих машинах что возить будут?
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