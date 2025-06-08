Колонна с телами стоит на границе с Украиной: что известно о срыве обмена

Машины ожидают представителей Украины Источник: Дмитрий Радченко / ТАСС











Гуманитарная акция по передаче тел возможно будет проведена на следующей неделе. Сейчас Россия ждет официальное уведомление от Киева. Об этом сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

«Есть сигналы о том, что гуманитарная акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел», — заявил Зорин.

Российская сторона доставила первую партию тел в район обмена, сообщил представитель российской переговорной группы. Это 1 212 тел украинских военнослужащих, все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены.

«Мы готовы вернуть более 6 тысяч тел партиями, автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом. Каких-либо других комментариев в части, касаясь полемики о том, что это какое-то политизированное решение, у меня нет», — сказал Зорин.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему готова выполнить договоренности.

«Это сугубо гуманитарная акция, не первая. Мы, российская сторона, абсолютно готовы выполнить все договоренности, имплементировать все договоренности, как в контексте возвращения тел погибших украинских военнослужащих, так и в контексте обмена военнопленными», — добавил генерал-лейтенант.

Иностранные журналисты прибыли в Брянскую область, где находятся фуры-рефрижераторы с телами военнослужащих Вооруженных сил Украины. На месте работают французские, арабские, итальянские журналисты. Также есть представители СМИ из Голландии, Германии и стран Латинской Америки. Для них открыли рефрижераторы, чтобы доказать их содержимое.

Россия готова к обмену Источник: ТАСС / Telegram