НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 751мм 46%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,62
EUR 89,25
Почему не работает интернет
Гид по отдыху в России
SHAMAN — о свадьбе с ярославной
Как изменилась Волга после обмеления
Скандал в детсаде
Как отдыхаем в июне
Переговоры России и Украины
Прогноз на июнь
Устроили драку в центре
Как защитить кожу от солнца
Политика Переговоры России и Украины Россия и Украина готовятся к новой встрече в Стамбуле. Что известно о втором раунде переговоров

Россия и Украина готовятся к новой встрече в Стамбуле. Что известно о втором раунде переговоров

Ранее представители стран встречались 16 мая

1 736
1 комментарий
Стороны подготовили меморандумы о мирном урегулировании | Источник: Heorhiy Tyhyy / MFA Spokesperson of UkraineСтороны подготовили меморандумы о мирном урегулировании | Источник: Heorhiy Tyhyy / MFA Spokesperson of Ukraine

Стороны подготовили меморандумы о мирном урегулировании

Источник:

Heorhiy Tyhyy / MFA Spokesperson of Ukraine

Второй раунд прямых переговоров России и Украины запланирован на 2 июня в Стамбуле. Мы собрали всё, что известно о предстоящей встрече.

Позиции сторон

Сергей Лавров заявил, что главная тема для России на предстоящих переговорах — возвращение Украины к нейтральному статусу, о чём страны договорились еще в 1991 году, признавая страну независимым государством.

«Возвращение к этим клятвенным обещаниям, которые нацистский режим пытался нарушить, — и даже записал это обязательство нарушить свой безъядерный статус в конституцию, — возвращение к этому обязательству является одним из ключевых требований России, которые должны быть удовлетворены в рамках любого урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле», — заявил глава МИД РФ на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

Помимо этого, российская делегация будет настаивать на отмене дискриминационных законов, затрагивающих русскоязычное население Украины.

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с В. Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — отмечал Лавров.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о нескольких позициях на встрече в Стамбуле.

«Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также настаивает на том, что предстоящие переговоры не могут ничего решить, и призывает Владимира Путина провести личную встречу.

Представитель кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России готов к личным переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом. Однако он отметил, что встреча будет возможна, только если прямые переговоры 2 июня будут результативными.

Составы делегаций

Российская сторона

Состав делегации, которая представит Россию, останется прежним. Группу переговорщиков вновь возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним будут:

  • Михаил Галузин — замминистра иностранных дел России;

  • Александр Фомин — замминистра обороны, действительный государственный советник РФ;

  • Игорь Костюков — начальник Главного управления Генштаба ВС РФ.

Помимо основных членов делегации Россию также представлял состав экспертов:

  • Александр Зорин — замначальника информации управления Генштаба;

  • Елена Подобреевская — замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере;

  • Алексей Полищук — директор Второго департамента стран СНГ МИД России;

  • Виктор Шевцов — замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

Украинская сторона

Владимир Зеленский в последний момент изменил состав украинской делегации на переговорах 2 июня. Согласно указу с перечнем фамилий на его сайте, на этот раз в Стамбул не поедет начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.

Также в составе будут три новых члена:

  • Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;

  • Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ;

  • Андрей Фомин — начальник отдела международного права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.

Остальной состав делегации:

  • Сергей Кислица — первый замглавы МИД;

  • Александр Поклад — зампредседателя СБУ;

  • Олег Луговский — первый зампредседателя СЗРУ;

  • Алексей Шевченко — замначальника Генштаба ВСУ;

  • Вадим Скибицкий — замначальника ГУР МО;

  • Евгений Шинкарев — замначальника штаба Командования Воздушных сил;

  • Александр Дьяков — замначальника штаба Командования Военно-морских сил;

  • Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;

  • Георгий Кузьмичев — офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ;

  • Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.

Украинскую делегацию снова возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.

Когда и где пройдут переговоры

Российская и украинская делегации встретятся во дворце Чираган в Стамбуле. Начало переговоров запланировано на 13:00. Делегация России уже прибыла в Турцию. Владимир Мединский заявил, что подробные заявления о российской позиции будут сделаны 2 июня.

Украина подтвердила свое участие в переговорах в воскресенье, 1 июня. Когда делегация отправится к месту встречи, пока неизвестно.

ТАСС со ссылкой на собственный источник 1 июня сообщил, что Россия не будет обнародовать свой проект меморандума.

Меморандум Украины о мирном урегулировании опубликовало агентство Reuters. Документ состоит из пяти частей. Одним из его ключевых принципов стало полное и безоговорочное прекращение огня на 30 дней — с возможностью продления и гарантией со стороны США и других стран. Ознакомиться с полным текстом меморандума можно здесь.

Как прошли прошлые переговоры

Первый раунд переговоров прошел 16 мая во дворце османских султанов Долмабахче в Стамбуле. Именно в этом месте оборвалось общение двух стран в 2022 году. Встреча длилась два часа.

Позиции сторон по итогам переговоров в целом совпали. Обе делегации остались удовлетворены результатами разговора. Как отмечал Мединский, главное, чего удалось достичь, — договоренность провести обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Кроме того, стороны приняли решение подготовить перечни условий для прекращения огня. Также обсуждалась возможность провести встречу двух президентов.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Переговоры Россия Украина СВО
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 часов
Очередной минск что ли обсуждать. Наелись уже, хватит.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Мнение
Куда бежать и что делать, если украли велосипед? Грустная колонка журналистки
Мария Лобанова
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление