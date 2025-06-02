Россия и Украина готовятся к новой встрече в Стамбуле. Что известно о втором раунде переговоров

Стороны подготовили меморандумы о мирном урегулировании Источник: Heorhiy Tyhyy / MFA Spokesperson of Ukraine











Второй раунд прямых переговоров России и Украины запланирован на 2 июня в Стамбуле. Мы собрали всё, что известно о предстоящей встрече.

Позиции сторон

Сергей Лавров заявил, что главная тема для России на предстоящих переговорах — возвращение Украины к нейтральному статусу, о чём страны договорились еще в 1991 году, признавая страну независимым государством.

«Возвращение к этим клятвенным обещаниям, которые нацистский режим пытался нарушить, — и даже записал это обязательство нарушить свой безъядерный статус в конституцию, — возвращение к этому обязательству является одним из ключевых требований России, которые должны быть удовлетворены в рамках любого урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле», — заявил глава МИД РФ на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

Помимо этого, российская делегация будет настаивать на отмене дискриминационных законов, затрагивающих русскоязычное население Украины.

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с В. Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — отмечал Лавров.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о нескольких позициях на встрече в Стамбуле.

«Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также настаивает на том, что предстоящие переговоры не могут ничего решить, и призывает Владимира Путина провести личную встречу.

Представитель кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России готов к личным переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом. Однако он отметил, что встреча будет возможна, только если прямые переговоры 2 июня будут результативными.

Составы делегаций

Российская сторона

Состав делегации, которая представит Россию, останется прежним. Группу переговорщиков вновь возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним будут:

Михаил Галузин — замминистра иностранных дел России;

Александр Фомин — замминистра обороны, действительный государственный советник РФ;

Игорь Костюков — начальник Главного управления Генштаба ВС РФ.

Помимо основных членов делегации Россию также представлял состав экспертов:

Александр Зорин — замначальника информации управления Генштаба;

Елена Подобреевская — замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере;

Алексей Полищук — директор Второго департамента стран СНГ МИД России;

Виктор Шевцов — замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

Украинская сторона

Владимир Зеленский в последний момент изменил состав украинской делегации на переговорах 2 июня. Согласно указу с перечнем фамилий на его сайте, на этот раз в Стамбул не поедет начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий.

Также в составе будут три новых члена:

Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;

Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ;

Андрей Фомин — начальник отдела международного права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.

Остальной состав делегации:

Сергей Кислица — первый замглавы МИД;

Александр Поклад — зампредседателя СБУ;

Олег Луговский — первый зампредседателя СЗРУ;

Алексей Шевченко — замначальника Генштаба ВСУ;

Вадим Скибицкий — замначальника ГУР МО;

Евгений Шинкарев — замначальника штаба Командования Воздушных сил;

Александр Дьяков — замначальника штаба Командования Военно-морских сил;

Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;

Георгий Кузьмичев — офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ;

Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.

Украинскую делегацию снова возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.

Когда и где пройдут переговоры

Российская и украинская делегации встретятся во дворце Чираган в Стамбуле. Начало переговоров запланировано на 13:00. Делегация России уже прибыла в Турцию. Владимир Мединский заявил, что подробные заявления о российской позиции будут сделаны 2 июня.

Украина подтвердила свое участие в переговорах в воскресенье, 1 июня. Когда делегация отправится к месту встречи, пока неизвестно.

ТАСС со ссылкой на собственный источник 1 июня сообщил, что Россия не будет обнародовать свой проект меморандума.

Меморандум Украины о мирном урегулировании опубликовало агентство Reuters. Документ состоит из пяти частей. Одним из его ключевых принципов стало полное и безоговорочное прекращение огня на 30 дней — с возможностью продления и гарантией со стороны США и других стран. Ознакомиться с полным текстом меморандума можно здесь.

Как прошли прошлые переговоры

Первый раунд переговоров прошел 16 мая во дворце османских султанов Долмабахче в Стамбуле. Именно в этом месте оборвалось общение двух стран в 2022 году. Встреча длилась два часа.