МИД объяснил, для чего на Украине создают буферную зону

Российские военные уже приступили к ее созданию Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











На приграничной территории Украины необходимо создать полосу безопасности, чтобы обезопасить российские регионы от проникновения диверсионных групп и нанесения ударов по приграничью. Так в МИД РФ объяснили решение президента России создать буферную зону.

Буферная зона — это район, созданный для отделения одной территории от другой, выполняющий роль подушки безопасности.

«По данным Минобороны России, за период с 20 мая по 08:00 23 мая зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию РФ, причем вне зоны СВО. Имеются погибшие и раненые. В данных условиях президент был вынужден принять решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории, чтобы свести к минимуму возможность инфильтраций ВСУ и нанесения ударов по нашим приграничным районам с использованием различных средств поражения», — сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД РФ пояснил, что из 788 беспилотников сбить удалось 776, а 12 дронов достигли своей цели. Помимо этого, на регионы летели американские HIMARS.

«Отметим также, что уже после того, как Курская область была очищена от украинских военнослужащих, ВСУ продолжают попытки вклинения на нашу территорию и наносят удары БПЛА, а также дальнобойной артиллерией и ракетами», — отмечается в сообщении.

Россия пообещала дать ответ, но выбрать в качестве целей военные объекты.

«Очередные террористические акции предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта, не допустить реализацию согласованных в Стамбуле 16 мая первых договоренностей, включающих масштабный обмен военнопленными», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.