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Политика Спецоперация на Украине МИД объяснил, для чего на Украине создают буферную зону

МИД объяснил, для чего на Украине создают буферную зону

Лавров также пояснил, когда страны обменяются вариантами соглашения для прекращения огня

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4 комментария
Российские военные уже приступили к ее созданию | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUРоссийские военные уже приступили к ее созданию | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Российские военные уже приступили к ее созданию

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

На приграничной территории Украины необходимо создать полосу безопасности, чтобы обезопасить российские регионы от проникновения диверсионных групп и нанесения ударов по приграничью. Так в МИД РФ объяснили решение президента России создать буферную зону.

Буферная зона — это район, созданный для отделения одной территории от другой, выполняющий роль подушки безопасности.

«По данным Минобороны России, за период с 20 мая по 08:00 23 мая зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию РФ, причем вне зоны СВО. Имеются погибшие и раненые. В данных условиях президент был вынужден принять решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории, чтобы свести к минимуму возможность инфильтраций ВСУ и нанесения ударов по нашим приграничным районам с использованием различных средств поражения», — сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД РФ пояснил, что из 788 беспилотников сбить удалось 776, а 12 дронов достигли своей цели. Помимо этого, на регионы летели американские HIMARS.

«Отметим также, что уже после того, как Курская область была очищена от украинских военнослужащих, ВСУ продолжают попытки вклинения на нашу территорию и наносят удары БПЛА, а также дальнобойной артиллерией и ракетами», — отмечается в сообщении.

Россия пообещала дать ответ, но выбрать в качестве целей военные объекты.

«Очередные террористические акции предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта, не допустить реализацию согласованных в Стамбуле 16 мая первых договоренностей, включающих масштабный обмен военнопленными», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД Сергей Лавров пояснил, что начатый обмен пленными будет продолжен, несмотря на это. Также Россия не будет останавливать работу над документами с условиями и требованиями, необходимыми для заключения договоренностей с Украиной. Они будут переданы Киеву, как только завершится обмен пленными.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Спецоперация на Украине Сергей Лавров МИД РФ
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Комментарии
4
Гость
5 часов
Тема не раскрыта!
Гость
5 часов
А если украинцы захотят буферную зону заделать?
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