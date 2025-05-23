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Политика Переговоры России и Украины Глава МИД РФ назвал ключевой фактор при подписании мирного соглашения с Украиной

Глава МИД РФ назвал ключевой фактор при подписании мирного соглашения с Украиной

Россия работает над меморандумом о прекращении огня

1 043
14 комментариев
Лавров поделился мыслями о переговорах в Ватикане | Источник: Марина Молдавская / E1.RUЛавров поделился мыслями о переговорах в Ватикане | Источник: Марина Молдавская / E1.RU

Лавров поделился мыслями о переговорах в Ватикане

Источник:

Марина Молдавская / E1.RU

Вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение, когда дело дойдет до подписания мирного соглашения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям. 

«Когда дойдет до подписания, вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнения достигнутые договоренности», — сказал министр.

Он также прокомментировал возможность проведения нового раунда переговоров между Москвой и Киевом. Глава МИД РФ назвал «неэлегантным» возможный выбор Ватикана как площадки для встречи. По его мнению, для Ватикана будет некомфортно принимать переговоры двух православных стран. 

Лавров добавил, что идет работа по подготовке меморандума о прекращении огня. 

«Я не знаю, как с той стороны, но наша работа уже в продвинутой стадии. И мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум, как и договорились, и будем рассчитывать, что они сделают», — подчеркнул глава МИД. Однако, когда состоится следующая встреча, пока неизвестно. 

Сообщения о новом раунде переговоров прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что решение должны принимать обе стороны конфликта.

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Комментарии
14
280808018
4 часа
сам то какой легитимностью обладаешь? тоже обещал не больше двух сроков сидеть в МИДе
Гость
13 часов
А что будет после смены президента в России их стало быть не интересует?
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