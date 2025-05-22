НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

южн.

 756мм 55%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,71
EUR 90,52
Изменят облик стадиона
Новая скульптура в центре
Телекуб на площади
Когда заменят трамвайные пути
Отдали участок под застройку
Зарплаты ректоров вузов
Программа Дня города
Политика Спецоперация на Украине Путин заявил о создании буферной зоны на границе с Украиной

Путин заявил о создании буферной зоны на границе с Украиной

ВС РФ уже начали заниматься ее созданием

1 929
11 комментариев
Президент уже передал задачу Вооруженным силам РФ | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрезидент уже передал задачу Вооруженным силам РФ | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент уже передал задачу Вооруженным силам РФ

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На Украине создадут буферную зону. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.

Буферная зона — это район, созданный для отделения одной территории от другой, выполняющий роль подушки безопасности.

«Было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы», — заявил Путин на совещании с членами правительства.

Приказ об этом уже получили ВС РФ.

«Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — дополнил Путин.

Президент добавил, что ВСУ в российском приграничье выбирают для обстрелов цели, не имеющие военного значения. По его словам, они охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи и сельхозтехнику.

Россия неоднократно подчеркивала необходимость организации буферных зон в приграничных с Украиной районах. В 2024 году Путин говорил о намерении создать санитарную зону в Харьковской области для защиты от обстрелов приграничных районов РФ. В марте 2025 года президент, посещая пункт управления войсками в Курской области, предложил рассмотреть создание зоны безопасности вдоль российской границы.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Владимир Путин Спецоперация на Украине
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
22 мая, 18:45
Лучшая буферная зона это неши войска вдоль Днестра в Молдавии и в Гогаузии..
Гость
22 мая, 18:37
Супер. Ни каких украинцев нам нам за тышу километров не надо.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«На улице моют посуду, и кто знает, какой водой»: фотограф поделился впечатлениями о поездке во Вьетнам
Владислав Грозный
Мнение
Уральская красавица Чусовая. Как провести пару дней среди скал, пещер и водопадов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Мнение
За сдачу квартиры в аренду можно сесть? Адвокат объясняет, как устроен закон
Денис Ружников
Юрист
Мнение
«Это не „подарок“, а договор с государством»: как использовать материнский капитал, чтобы не оказаться в ловушке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление