Путин заявил о создании буферной зоны на границе с Украиной

На Украине создадут буферную зону. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.
Буферная зона — это район, созданный для отделения одной территории от другой, выполняющий роль подушки безопасности.
«Было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы», — заявил Путин на совещании с членами правительства.
Приказ об этом уже получили ВС РФ.
«Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — дополнил Путин.
Президент добавил, что ВСУ в российском приграничье выбирают для обстрелов цели, не имеющие военного значения. По его словам, они охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи и сельхозтехнику.
Россия неоднократно подчеркивала необходимость организации буферных зон в приграничных с Украиной районах. В 2024 году Путин говорил о намерении создать санитарную зону в Харьковской области для защиты от обстрелов приграничных районов РФ. В марте 2025 года президент, посещая пункт управления войсками в Курской области, предложил рассмотреть создание зоны безопасности вдоль российской границы.