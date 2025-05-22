Путин заявил о создании буферной зоны на границе с Украиной

Президент уже передал задачу Вооруженным силам РФ Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На Украине создадут буферную зону. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.

Буферная зона — это район, созданный для отделения одной территории от другой, выполняющий роль подушки безопасности.

«Было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы», — заявил Путин на совещании с членами правительства.

Приказ об этом уже получили ВС РФ.

«Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — дополнил Путин.

Президент добавил, что ВСУ в российском приграничье выбирают для обстрелов цели, не имеющие военного значения. По его словам, они охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи и сельхозтехнику.