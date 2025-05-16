ВЦИОМ опубликовал результаты опроса по уровню доверия президенту

Уровень доверия россиян к Владимиру Путину вырос. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, показатель вырос на 0,9 процентного пункта и составил 81,2%. Такие данные приводят за неделю с 5 по 11 мая.
В исследовании приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.
— Уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,9 п. п. и составляет 79,2%», — уточняет ВЦИОМ.
Опрос также показал, что деятельность Правительства РФ одобряют 52,7% опрошенных, работу председателя правительства Михаила Мишустина — 53,5% респондентов. О доверии к главе правительства заявили 62,3% опрошенных.