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Политика Переговоры России и Украины Мединский выступил перед СМИ в Стамбуле: что он сказал о ходе предстоящих переговоров между РФ и Украиной

Мединский выступил перед СМИ в Стамбуле: что он сказал о ходе предстоящих переговоров между РФ и Украиной

Публикуем главные заявления

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2 комментария
Мединский заявил, что задача прямых переговоров с украинской стороной&nbsp;— рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМединский заявил, что задача прямых переговоров с украинской стороной&nbsp;— рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мединский заявил, что задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с заявлением о переговорах в Стамбуле. Он заявил, что Россия настроена установить долгосрочный мир.

«Президент поставил задачи и определил нашу переговорную позицию для российской делегации в Стамбуле. Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров», — отметил помощник президента.

По словам Мединского, делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Кроме того, задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта.

Мединский выступил перед СМИ с заявлением в Стамбуле

Источник:

СМОТРИМ / Telegram

После сделанного заявления глава российской делегации не стал отвечать на вопросы журналистов.

Накануне президент Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной. Главой делегации из восьми человек назначен Владимир Мединский — помощник президента России, который уже возглавлял российскую переговорную группу в 2022 году. Помимо него, с украинской стороной встретятся замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и замминистра обороны Александр Фомин. Что может означать состав делегации, читайте на «Фонтанке».

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика Переговоры Владимир Мединский Спецоперация Стамбул Россия Украина
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Комментарии
2
Гость
15 мая, 21:52
Со стороны России такие гениальные, талантливейшие, образованнейшие люди, как Мединский. А с другой стороны обычная украинская тупость. Которая является одной из главных национальных черт украинского народа. И зачем нам эти разговоры?
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