Мединский выступил перед СМИ в Стамбуле: что он сказал о ходе предстоящих переговоров между РФ и Украиной

Глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с заявлением о переговорах в Стамбуле. Он заявил, что Россия настроена установить долгосрочный мир.
«Президент поставил задачи и определил нашу переговорную позицию для российской делегации в Стамбуле. Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров», — отметил помощник президента.
По словам Мединского, делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Кроме того, задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта.
После сделанного заявления глава российской делегации не стал отвечать на вопросы журналистов.
Накануне президент Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной. Главой делегации из восьми человек назначен Владимир Мединский — помощник президента России, который уже возглавлял российскую переговорную группу в 2022 году. Помимо него, с украинской стороной встретятся замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и замминистра обороны Александр Фомин. Что может означать состав делегации, читайте на «Фонтанке».