Мединский выступил перед СМИ в Стамбуле: что он сказал о ходе предстоящих переговоров между РФ и Украиной

Мединский заявил, что задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с заявлением о переговорах в Стамбуле. Он заявил, что Россия настроена установить долгосрочный мир.

«Президент поставил задачи и определил нашу переговорную позицию для российской делегации в Стамбуле. Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров», — отметил помощник президента.

По словам Мединского, делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Кроме того, задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта.

Мединский выступил перед СМИ с заявлением в Стамбуле Источник: СМОТРИМ / Telegram

После сделанного заявления глава российской делегации не стал отвечать на вопросы журналистов.