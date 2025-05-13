Россия готовится к переговорам с Украиной — что о них известно

Путин предложил провести переговоры в Турции на основе сорванных стамбульских встреч, которые проходили в 2022 году Источник: Kremlin.ru











Россия продолжает подготовку к переговорам с Украиной в Стамбуле. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся», — заявил представитель Кремля.

Позиции России и Украины

Россия предлагает начать переговоры без предварительных условий, то есть сесть за стол переговоров прямо сейчас, не выставляя требований для их начала. По мнению президента России Владимира Путина, это необходимо, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу.

Путин отметил, что на переговорах получится достичь мира, основываясь на стамбульских встречах, которые сорвались в 2022 году после начала спецоперации на Украине.

Украинский лидер Владимир Зеленский согласился на предложение президента России провести переговоры и назвал это хорошим знаком. Однако для проведения встречи глава Украины призвал сначала прекратить огонь. По его словам, это будет считаться первым шагом к завершению конфликта. Позже Зеленский начал и вовсе настаивать на личной встрече с Путиным.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-участия в сессии Копенгагенского демократического саммита — 2025 подтвердил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но сначала должно быть прекращение огня.

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что в Киеве не до конца понимают заявление президента России. Она напомнила, что прекращение огня невозможно без переговоров. Ко всему прочему, требование Зеленского о временном перемирии для начала переговоров является условием, что не совпадает с предложением Путина начать диалог без предварительных условий, отметил глава МИД Сергей Лавров. Однако Россия поддерживает длительное перемирие, но с учетом нюансов, которые следует обсудить в ходе встреч в Стамбуле.

Действия других стран

Ряд зарубежных изданий уже высказался по поводу этих споров. По информации Le Monde, лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши, собравшиеся в Киеве, использовали поддержку Дональда Трампа для усиления давления на российского президента. Но это не сработало. Заявив о готовности к прямым переговорам в Стамбуле 15 мая, Владимир Путин фактически проигнорировал предложение Украины и ее союзников о 30-дневном перемирии.

Помимо этого Украина и европейские лидеры начали диктовать свои условия для начала переговоров между Москвой и Киевом. Представитель Кремля отметил, что подобные ультиматумы неприемлемы для российской стороны.

«До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера, если вы помните. Также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — прокомментировал Песков информацию о том, что Европа может начать подготовку к дополнительным санкциям против РФ в случае непрекращения огня.

Детали переговоров

Принять российскую и украинскую делегации готова Турция. По предложению Владимира Путина, встреча должна пройти в Стамбуле 15 мая, где стороны смогут обсудить вопросы по урегулированию украинского конфликта. Однако основное внимание в переговорном процессе между странами уделяют вопросам, связанным с отказом Киева от определенных территорий, доступам к реке Днепр и Черному морю, а также использованием Запорожской АЭС. США выступают посредником в решении конфликта и уже ведут неформальные переговоры с двумя странами.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что неформальные переговоры между сторонами в настоящее время уже идут. Он также подчеркнул, что без согласия Путина урегулировать конфликт на Украине мирным путем невозможно.

Возможность личного участия президента России Путина во время переговоров с Украиной в Турции пока неизвестна. Такую информацию в Кремле обсуждать не стали.