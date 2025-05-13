В США рассказали о неформальных переговорах с Россией, которые уже проходят

Трамп «в ультимативной форме» настаивает на прямых переговорах России и Украины Источник: whitehouse / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ); Артем Устюжанин / MSK1.RU; Zelenskiy / Official / Telegram











В ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине основное внимание уделяют вопросам, связанным с отказом Киева от определенных территорий, доступам к рекам Днепр и Черному морю, а также использованием Запорожской АЭС. США выступают посредником в решении конфликта и уже ведут неформальные переговоры с двумя странами. Подробности о переговорах между РФ и Украиной рассказал спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Он считает, что стороны проделали большую работу по уточнению круга обсуждаемых проблем.

«Главные проблемы здесь — регионы, атомная станция, а также то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к океану. Основные спорные моменты касаются „пяти регионов“, над двумя из которых Россия „имеет подавляющий контроль“, — рассказал Уиткофф порталу Breitbart News.

Спецпосланник Трампа заявил, что сейчас РФ, США и Украине необходимо определить территориальную оценку: либо по линии фронта, либо по расположению войск, либо по административным границам.

Еще Уиткофф добавил, что в настоящее время идут неформальные переговоры с Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что без согласия Путина урегулировать конфликт на Украине мирным путем невозможно.

Известно и то, что Трамп «в ультимативной форме» настаивает на прямых переговорах России и Украины, иначе США выйдут из процесса урегулирования.