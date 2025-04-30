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Политика В Кремле объяснили, что будет с целями спецоперации на Украине и почему конфликт пока не могут решить

В Кремле объяснили, что будет с целями спецоперации на Украине и почему конфликт пока не могут решить

Россия ставит в приоритет мирное достижение целей спецоперации

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10 комментариев
Песков заявил, что украинский кризис слишком сложен, чтобы пытаться урегулировать его сиюминутно | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUПесков заявил, что украинский кризис слишком сложен, чтобы пытаться урегулировать его сиюминутно | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Песков заявил, что украинский кризис слишком сложен, чтобы пытаться урегулировать его сиюминутно

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Россия готова к прямым переговорам с Украиной, однако от Киева пока нет ответов. Все нюансы спецоперации и ее завершения, а также предстоящего Дня Победы пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обсудил на форуме «Знание. Первые».

«Все решения Путина по спецоперации правильны, и долг россиян — победить», — уверен Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия не могла не отреагировать на возрождение нацизма, произошедшее на Украине. Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин сделал то, что должен был, так как ни у кого не должно быть сомнений, что Россия при необходимости вся встанет на свою защиту. Кроме того, Россия ставит в приоритет мирное достижение целей спецоперации.

Еще представитель Кремля анонсировал документальный фильм про Путина. Его покажут 4 мая в 21:00 мск по телеканалу «Россия 1».

Вспоминая годы ВОВ, Песков рассуждал о том, что Советская армия всё равно победила бы нацистскую Германию, даже без ленд-лиза со стороны США. Однако Песков призвал не забывать про помощь союзников и добавил, что ее следует ценить.

Ленд-лиз — это программа, по которой Соединенные Штаты Америки предоставляли материальную помощь своим союзникам в годы Второй мировой войны, включая Советский Союз.

Проводя параллель ВОВ с нынешним временем, представитель Кремля заявил, что РФ признательна США за усилия по мирному урегулированию на Украине. Путин поддерживает установление перемирия, но сначала нужно решить целый ряд нюансов. По словам Пескова, украинский кризис слишком сложен, чтобы пытаться урегулировать его сиюминутно.

Кроме того, молодое поколение в будущем не должно сталкиваться с такими ужасами, которые пережили советские люди во времена Великой Отечественной войны.

«Ради того чтобы они не знали этих ужасов, погибли те десятки миллионов человек, которые отдали свою жизнь», — поделился представитель Кремля.

Другие заявления Пескова

  • Зеленский делает много разных заявлений, по большей части неудачных;

  • Парад Победы в Москве будет, и мы будем с гордостью наблюдать за ним;

  • на 9 Мая в Москву приедет значительное число глав государств.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика Спецоперация Переговоры Россия Украина США Дмитрий Песков
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Комментарии
10
Гость
1 час
С нацизмом там борьба, а что у себя в родных городах на улицу вечером страшно выйти, что в полицию не дозвонишься, бардак кругом один , мигранты толпами ходят наглые, тут не хотят порядок навести сперва ?
Гость
2 часа
Хоть бы цели кто об,яснил
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