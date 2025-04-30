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Политика Переговоры России и США Дональд Трамп припомнил Зеленскому скандал в Белом доме. Что происходит с переговорами

Дональд Трамп припомнил Зеленскому скандал в Белом доме. Что происходит с переговорами

Администрация США заявила, что выйдет из процесса, если не будет прогресса

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В новом интервью Трамп сказал, что с Россией ему «проще иметь дело» | Источник: The White HouseВ новом интервью Трамп сказал, что с Россией ему «проще иметь дело» | Источник: The White House

В новом интервью Трамп сказал, что с Россией ему «проще иметь дело»

Источник:

The White House

29 апреля президент США Дональд Трамп сказал, как продвигаются переговоры по Украине. США официально готовы выйти из процесса — однако Трамп всё еще рассчитывает на то, что сделку удастся заключить. Об этом он рассказал в интервью журналисту Гленну Беку.

«Россия — очень мощная военная сила, а Украина — нет. Она не справляется без помощи», — цитирует Трампа ТАСС.

Он также снова раскритиковал Зеленского за его поведение во время встречи в Овальном кабинете. Президент США добавил, что ему «до сих пор проще иметь дело» с Владимиром Путиным, чем с Зеленским.

«Я говорил о том, чтобы завершить [конфликт на Украине], а он начал кричать, что им нужны [гарантии] безопасности», — напомнил Трамп о своей ссоре с президентом Украины.

Помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц в тот же день выпустил статью в журнале The National Interest. Он заявил, что между Россией и Украиной есть понимание, какие шаги необходимо сделать для перемирия.

«Теперь Россия и Украина должны действовать быстро, чтобы прийти к соглашению до того, как президент [США Дональд] Трамп потеряет терпение», — считает Уолтц.

При этом официально США заявили, что готовы отказаться от роли посредника в переговорах. Они выйдут из процесса, если не увидят прогресса.

«Сейчас мы находимся на том этапе, когда обе стороны должны представить конкретные предложения о том, как положить конец этому конфликту. Как мы будем действовать дальше — это решение, которое сейчас принимает президент США. Если прогресса не будет, мы откажемся от роли посредников в этом процессе», — сказали в Госдепартаменте.

Указывать конкретные сроки отказались и добавили, что США ждут конкретных предложений от президентов России и Украины.

Сам же Дональд Трамп пообещал «много хорошего» по теме урегулирования конфликта на Украине.

«Мы очень напряженно сражаемся на фронте Китая и на фронте России. Имею в виду Украину. А также происходящее на Ближнем Востоке. И много хорошего. <…> Вы услышите много хорошего», — отметил Трамп.

Расшифровывать свои высказывания и вдаваться в детали он не стал.

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США Россия Украина СВО Переговоры
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