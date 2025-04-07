«Для многих был наставником»: в Ярославле умер 47-летний экс-чиновник областного правительства

В Ярославле скончался Максим Цветков Источник: Максим Цветков / Vk.com











6 апреля ушел из жизни бывший сотрудник правительства Ярославской области Максим Цветков. Ему было 47 лет. По некоторым данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«Добрый, отзывчивый, готовый обнять весь мир. Для многих он был наставником в молодежной политике, старшим товарищем. Всегда надежный и всегда для других. До сих пор не верится…», — написала у себя в телеграм-канале заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.

Максим Цветков был молодежным активистом, некоторое время являлся руководителем агентства по делам молодежи Ярославской области, затем примерно до середины 2024 года работал заместителем министра туризма.

«Более 20 лет он посвятил служению региону в сфере молодежной политики, спорта и туризма. Его работа была честной, искренней и полной самоотдачи, пропитана любовью к своей родине! Трудно поверить в произошедшее. Утрата тяжела, безвременна и невосполнима», — написал Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

У Максима Цветкова осталась жена и двое детей. О месте и времени прощания с ним станет известно чуть позже.

Обновление

Стало известно, что прощание с Максимом Цветковым состоится 8 апреля в 12 часов в мемориальном зале по адресу: Магистральная, д. 1. Похороны пройдут в 13:30 на Осташинском кладбище.