Трамп потребовал от Зеленского прекратить огонь. Президенты устроили спор перед камерами: видео

Журналисты сняли часть спора Источник: РИА Новости / T.me











28 февраля Владимир Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом. Президенты должны были договориться о сделке по редкоземельным металлам.



Однако в итоге переговоры быстро переросли в спор прямо под камерами. Собрали главное о встрече.



Трамп

Открывая встречу с Зеленским, Трамп подчеркнул, что стороны должны договориться.



— У нас были переговоры с русскими, я говорил с президентом Путиным. И мы попытаемся привести это к завершению. То, чего вы хотите, он хочет. Мы должны договориться о сделке, — цитирует Трампа РИА Новости.



Вскоре Трамп заявил, что его контакты с Путиным просто «превосходные», а переговорщики уже обсуждают параметры будущего соглашения по Украине. Трамп выразил надежду, что США не придется направлять на Украину много оружия, но поставки всё равно будут. При этом, по мнению Трампа, Зеленский должен будет пойти на компромисс в контексте мирных переговоров.



— Всегда приходится идти на компромиссы. Без компромиссов невозможно заключить ни одну сделку. Так что, безусловно, ему [Зеленскому] придется пойти на некоторые компромиссы, — передает ТАСС слова Трампа.



Сделку с Украиной по металлам Трамп назвал «очень справедливой». Переговоры с Россией — «хорошими».



Зеленский

По словам Зеленского, простое прекращение огня Украина «никогда не примет» — из опасений, что оно будет нарушено. Так что Зеленский выступил против прекращения огня.



Также он заявил, что за восстановление Украины должны заплатить российскими деньгами. Под конец встречи он попытался убедить Трампа в том, что с Россией в принципе нельзя договариваться. Заодно президент Украины просил Трампа о новых гарантиях безопасности.



Спор

Однако после этого начался спор, который засняли журналисты.



Трамп повысил голос на Зеленского и сказал, что Украина сейчас «не в лучшем положении». Он обвинил Зеленского в неблагодарности и объяснил: либо Зеленский пойдет на сделку, либо США «умывают руки».



— У вашей страны большие проблемы, вы не побеждаете, вы не сможете победить. Дело идет к третьей мировой, вы не имеете права с этим играть. У вас нет сильной позиции [для переговоров]. Вы должны показывать нам благодарность, а вы этого не делаете, — говорил Трамп.



Зеленский пытался перебить Трампа, но тот продолжал говорить на повышенных тонах. Также на встрече присутствовал Джей Ди Вэнс — вице-президент США и ближайший соратник Трампа. Вэнс тоже поучаствовал в споре.



— Просто скажите спасибо [за американскую помощь], — обратился к Зеленскому Вэнс.



— Я уже много раз говорил слова благодарности американскому народу, — ответил Зеленский. Также он обвинил Вэнса в том, что тот не был на Украине, а значит, не понимает уровня украинских проблем.



Джей Ди Вэнс объясняет Зеленскому, что тот должен проявлять благодарность США Источник: РИА Новости / T.me

Трамп поддержал Вэнса. Он потребовал у Зеленского согласиться на прекращение огня.



Фрагмент спора Источник: РИА Новости / T.me

— Думаю, хорошо, что этот спор происходит перед журналистами. Пусть народ видит. Ты [Зеленский] должен быть благодарен. Умирают люди, у тебя заканчиваются солдаты, их не хватает. А это была бы чертовски хорошая [сделка]. Но тут ты нам говоришь: «Я не хочу прекращения огня, я не хочу прекращения огня», — раздраженно объяснял Трамп.

Еще одним ярким моментом спора стало то, как Зеленский спросил:



— Я могу сказать, мистер президент?



— Нет. Ты и так много сказал, — ответил ему Трамп — и продолжил гнуть свою линию.

Итоги

Зеленский покинул Белый дом досрочно. Как пишут американские журналисты, подписания сделки по полезным ископаемым не будет. Отменена и совместная пресс-конференция по итогам встречи.

Вместо пресс-конференции Трамп выпустил пост. В нем он назвал встречу «очень содержательной», Трампу «многое стало понятно».

— Зеленский не готов к миру. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки. Он сможет вернуться, когда будет готов к миру, — отметил Трамп.