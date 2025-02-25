Вокруг переговоров по Украине случилось сразу три важных события. Главное от ООН, Макрона и Трампа

Сделку по Украине продолжают обсуждать на самом высоком уровне Источник: The White House











24–25 февраля ряд мировых лидеров сделали сразу несколько важных заявлений о судьбе Украины. В ООН это была резолюция, которую впервые поддержали США, Россия и Китай вместе. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за переговоры, а Трамп рассказал о том, как они идут.

Собрали главное о всех трех событиях.

Резолюция ООН

Совет Безопасности ООН проголосовал за американский вариант резолюции по конфликту на Украине. Такую резолюцию удалось принять впервые с начала СВО. Она нейтральна и не содержит осуждения в адрес России. Резолюцию назвали «Путь к миру», она состоит всего из нескольких строк и содержит призыв к «прекращению конфликта» и «установлению устойчивого мира» между Украиной и РФ.

Предыдущие версии документа не проходили через Совбез ООН, так как содержали более агрессивные формулировки и блокировались Россией. Новую, нейтральную версию поддержали США.

— Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт. <…> Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному регулированию украинского кризиса, — передает ТАСС слова российского представителя при ООН Василия Небензи.

Небензя много лет представляет Россию в ООН Источник: russiaun.ru











Также Небензя добавил, что Европа — единственная сторона, которая хочет продолжения конфликта.

Другой орган ООН, Генассамблея, в тот же день приняла другую резолюцию — антироссийскую. Резолюцию поддержало большинство стран, однако против выступили США, Израиль, Венгрия и Россия.

Интервью Макрона

Свою риторику касательно России смягчил и Эммануэль Макрон. Он встретился с Дональдом Трампом в Вашингтоне, а после встречи призвал к миру и диалогу с Путиным.

— Мы хотим мира. Мы хотим этого, и я считаю инициативу президента Трампа очень позитивной. Давайте потрудимся вместе для поддержания гарантий безопасности в будущем и обеспечения того, что Россия будет соблюдать мир, — приводит ТАСС слова Макрона.

Макрон давно активно вел переговоры по конфликту — как с Путиным, так и с Зеленским Источник: emmanuelmacron / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Макрон выразил надежду, что боевые действия на Украине могут прекратиться в течение нескольких недель. Он добавил, что для обеспечения стабильности Евросоюз готов направить миротворцев на Украину — после того, как мирный договор будет подписан.

— Есть все основания, чтобы возобновить диалог с Путиным. Переговоры будут полезны, — уверен Макрон.

Слова Трампа

Президент США поделился в специальном посте, что переговоры с Россией — «серьезные», и они идут «очень хорошо». По его словам, стороны готовы заключить «крупные сделки».

Он сказал и о переговорах с Украиной.

— Жизненно важная сделка о редкоземельных металлах между США и Украиной, как мы надеемся, скоро будет подписана. Эта сделка — настоящее экономическое партнерство, — заявил Трамп.

После разговора с Макроном Трампа также спросили о конфликте.

— Я думаю, заключение сделки было бы на пользу России, — ответил Трамп. По его словам, он «уверен в том, что [президент России Владимир Путин] хочет заключить сделку.

Ранее Владимир Путин похвалил Дональда Трампа и опять раскритиковал Владимира Зеленского. Напомним, Россия и США уже провели первую встречу по поводу украинского кризиса. На ней не было киевских властей. Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень поддержки Зеленского очень мал и в стране необходимо провести выборы.