Вокруг переговоров по Украине случилось сразу три важных события. Главное от ООН, Макрона и Трампа

24–25 февраля ряд мировых лидеров сделали сразу несколько важных заявлений о судьбе Украины. В ООН это была резолюция, которую впервые поддержали США, Россия и Китай вместе. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за переговоры, а Трамп рассказал о том, как они идут.
Собрали главное о всех трех событиях.
Резолюция ООН
Совет Безопасности ООН проголосовал за американский вариант резолюции по конфликту на Украине. Такую резолюцию удалось принять впервые с начала СВО. Она нейтральна и не содержит осуждения в адрес России. Резолюцию назвали «Путь к миру», она состоит всего из нескольких строк и содержит призыв к «прекращению конфликта» и «установлению устойчивого мира» между Украиной и РФ.
Предыдущие версии документа не проходили через Совбез ООН, так как содержали более агрессивные формулировки и блокировались Россией. Новую, нейтральную версию поддержали США.
— Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт. <…> Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному регулированию украинского кризиса, — передает ТАСС слова российского представителя при ООН Василия Небензи.
Также Небензя добавил, что Европа — единственная сторона, которая хочет продолжения конфликта.
Другой орган ООН, Генассамблея, в тот же день приняла другую резолюцию — антироссийскую. Резолюцию поддержало большинство стран, однако против выступили США, Израиль, Венгрия и Россия.
Интервью Макрона
Свою риторику касательно России смягчил и Эммануэль Макрон. Он встретился с Дональдом Трампом в Вашингтоне, а после встречи призвал к миру и диалогу с Путиным.
— Мы хотим мира. Мы хотим этого, и я считаю инициативу президента Трампа очень позитивной. Давайте потрудимся вместе для поддержания гарантий безопасности в будущем и обеспечения того, что Россия будет соблюдать мир, — приводит ТАСС слова Макрона.
Макрон выразил надежду, что боевые действия на Украине могут прекратиться в течение нескольких недель. Он добавил, что для обеспечения стабильности Евросоюз готов направить миротворцев на Украину — после того, как мирный договор будет подписан.
— Есть все основания, чтобы возобновить диалог с Путиным. Переговоры будут полезны, — уверен Макрон.
Слова Трампа
Президент США поделился в специальном посте, что переговоры с Россией — «серьезные», и они идут «очень хорошо». По его словам, стороны готовы заключить «крупные сделки».
Он сказал и о переговорах с Украиной.
— Жизненно важная сделка о редкоземельных металлах между США и Украиной, как мы надеемся, скоро будет подписана. Эта сделка — настоящее экономическое партнерство, — заявил Трамп.
После разговора с Макроном Трампа также спросили о конфликте.
— Я думаю, заключение сделки было бы на пользу России, — ответил Трамп. По его словам, он «уверен в том, что [президент России Владимир Путин] хочет заключить сделку.
Ранее Владимир Путин похвалил Дональда Трампа и опять раскритиковал Владимира Зеленского. Напомним, Россия и США уже провели первую встречу по поводу украинского кризиса. На ней не было киевских властей. Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень поддержки Зеленского очень мал и в стране необходимо провести выборы.
Вторая встреча России с США будет решающей — мы рассказывали, что запланировали страны.